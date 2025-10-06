به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ادوارد احمد میچل، وکیل مدنی و معاون اجرایی ملی در شورای روابط آمریکایی-اسلامی شورای روابط آمریکایی-اسلامی CAIR در یادداشتی کوتاه و صریح نسبت به استفادۀ بزاری از اسلامهراسی توسط حامیان اسرائیل با هدف منحرف کردن اذهان از نسلکشی هشدار داد.
وی در بخشی از یادداشتش، ضمن هشدار به مردم آمریکا نسبت به استفادۀ ابزاری از اسلامهراسی توسط حامیان صهیونیست، نوشت: حامیان اسرائیل از اسلامهراسی برای منحرف کردن اذهان از نسلکشی استفاده میکنند؛ فریب آن را نخورید.
نظرسنجی مغلطهآمیز سران صهیونیست
معاون مدیر اجرایی ملی شورای روابط اسلامی-آمریکایی دربخشی از این یادداشت، گفت: وزارت خارجه اسرائیل اخیراً نظرسنجی جهانی در مورد دیدگاه کشورهای غربی نسبت به اسرائیل انجام داده که نشان میدهد وقتی نگرانی از «اسلام رادیکال» و «جهادگرایی» برانگیخته شود، حمایت از اسرائیل تا ۲۰ درصد افزایش مییابد. این موضوع باعث موج تازهای از سخنان ضد اسلام در فضای طرفداران اسرائیل شده است.
حمایت مالی بنیادهای طرفدار اسرائیل از گروههای ضد مسلمان
این وکیل مدنی آمریکایی به حقیقت دیگری اشاره کرد و افزود: گروههایی که همگی توسط افراطیهای ضد فلسطینی اداره میشوند، برای سالها از سوی بنیادهای طرفدار اسرائیل تأمین مالی شدهاند. هدف آنها سرکوب و بدنام کردن جامعه مسلمانان آمریکاست.
اتهامات بیاساس به محافظهکاران آمریکایی
ادوارد احمد میچل بیان داشت: حامیان اسرائیل اخیراً حتی مدعی شدهاند که برخی محافظهکاران آمریکایی منتقد اسرائیل از سوی مسلمانان رشوه گرفتهاند!
در ادامۀ این یادداشت آمده است: هر آمریکایی باید این حملات روزافزون و غیرمنطقی را بشناسد و اهداف این اقدامات را بداند که عبارت است از تلاشهای حسابشده و فرصتطلبانه برای محافظت از اسرائیل در برابر انتقاد که از طریق ترساندن مردم آمریکا، وادار کردن سیاسیون محافظه کرد برای پیروی کردن از سران آنها و خاموش کردن صدای مسلمانان آمریکایی، صورت میگیرد.
ادوارد احمد میچل خاطرنشان کرد: تهدید واقعی علیه کشور ما مسلمانان دیربورن نیستند، بلکه سیاستمداران فاسدی هستند که اسرائیل را اولویت قرار میدهند، پول مالیاتدهندگان را صرف نسلکشی میکنند و سعی میکنند با دروغ گفتن و ایجاد ترس، حواس مردم آمریکا رو پرت کنند.
معاون مدیر اجرایی ملی شورای روابط آمریکایی-اسلامی در ادامه هشدار داد: حامیان اسرائیل قبلاً این کارها را کرده بودند و حالا دوباره دارند انجامش میدهند. هیچکس نباید این بار فریب آنها را بخورد.
