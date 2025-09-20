به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس مککنی در ایالت تگزاس در گزارشی به یک اتفاق اسلامستیزی در یک مرکز آموزش اسلامی واکنش نشان داد؛ حادثهای که شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) گروه مدافع حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا آن را آزار و اذیت اسلامستیزانه توصیف کردند.
در همینباره، شعبۀ تگزاس شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) اعلام کرد مردی پس از به صدا درآوردن مکرر زنگ ساختمان، وارد مرکز «سفرا» در مککینی شد.
به گفتۀ این نهاد مدافع حقوق مسلمانان، آن مرد بدون اجازه وارد ساختمان شد و فریاد زد: نباید هیچ مسجدی در ایالات متحده وجود داشته باشد! و اظهارات دیگری نیز بیان کرد.
ادارۀ پلیس ایالت تگزاس با اشاره به این حادثه اعلام کرد: در ارتباط مستقیم با مسئولان مرکز سُفَراء است و تأیید کرد که حضور نیروهای پلیس در نزدیکی این مرکز افزایش یافته است.
شورای روابط آمریکایی-اسلامی(CAIR) در بیانیهای این حادثه را به اظهارات «گرگ ابوت» فرماندار ایالت تگزاس، مرتبط دانست که در ماههای اخیر سخنانی علیه یک مسجد در شمال تگزاس بیان کرده است.
«مصطفی کارول» مدیر اجرایی شعبۀ دالاس-فورت ورث شورای روابط آمریکایی-اسلامی، گفت: ما بر این باوریم که چنین رویدادهای نفرتمحور به اظهارات و سیاستهای اسلامستیزانۀ متعدد فرماندار ابوت و دیگر مقامهای ایالتی مربوط میشود.
گفتنی است ابوت در گذشته شورای روابط آمریکایی-اسلامی را «یک گروه نفرتپراکن یهودستیز» خوانده بود.
