دو حادثه پشت سرهم در یکی از مساجد آمریکا؛ مسلمانان محلی خواستار تحقیق جنایت ناشی از نفرت شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبران جامعۀ مسلمانان شهر مینیاپولیس در ایالات متحده آمریکا خواستار تحقیق مقامات و پلیس دربارۀ احتمال «جنایت ناشی از نفرت» در پی وقوع آتش‌سوزی و حمله به مسجد «الحکمه» در جنوب این شهر شدند؛ دو حادثه‌ای که ظرف کمتر از یک هفته در یک مکان رخ داده و نگرانی‌ها از هدف قرار گرفتن مسلمانان را افزایش داده است. نخستین حادثه در ۲۹ سپتامبر رخ که زیرزمین مسجد آتش گرفت. چند روز بعد، در حادثه‌ای دیگر زنی وارد ساختمان شد، به زیرزمین رفت و سپس شیشۀ یکی از درهای جانبی را شکست.

عبدالرزاق کینان، امام جماعت مسجد، گفت: یکی از نمازگزاران با او روبه‌رو شد و زن تهدید کرد که مسجد را آتش می‌زند. نمازگزاران با تماس به پلیس و بیرون راندن آن زن از ساختمان، مانع ادامه کارش شدند.

با مداخلۀ پلیس زنی که در دهۀ سی زندگی‌اش است، بازداشت شد و تحقیقات دربارۀ ارتباط احتمالی او با هردو حادثه در جریان است.

شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) نیز با تأکید بر سابقۀ حوادث مشابه ازجمله یک تصادف عمدی در پارکینگ مسجد در سال گذشته، از پلیس خواسته این پرونده را به‌عنوان جنایت ناشی از نفرت بررسی کند و تهدید علیه نهادهای اسلامی را جدی بگیرد.

مدیر اجرایی این شورا اظهار داشت: اگر نمازگزاران آنجا نبودند، ممکن بود امروز با ساختمانی کاملاً در آتش روبه‌رو شویم. احساس امنیت زمانی به جامعه بازمی‌گردد که باور داشته باشیم پلیس با صداقت وارد عمل شده و این پرونده‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند.

..........

