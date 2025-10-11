به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد چوشکون، مرد ۵۱ ساله، در ۱۳ فوریه سال جاری میلادی یک نسخه از قرآن را مقابل کنسولگری ترکیه در لندن به آتش کشید و در حالی که آن را بالا گرفته بود، سخنان توهین‌آمیزی علیه اسلام سر داد.

او در ماه ژوئن از سوی دادگاه به جرم ایجاد اخلال در نظم عمومی با انگیزه دینی مجرم شناخته شد و ۲۴۰ پوند جریمه شد.

اما دیروز جمعه، دادگاه «ساوت‌وارک» به ریاست قاضی بنتن، این حکم را لغو کرد. این قاضی اعلام کرد که هرچند سوزاندن قرآن عملی بسیار آزاردهنده و توهین‌آمیز برای بسیاری از مسلمانان است، اما آزادی بیان شامل بیان دیدگاه‌هایی است که ممکن است رنجش، شوک یا ناراحتی ایجاد کند.

گفتنی است قوانین مربوط به توهین به مقدسات در انگلستان و ولز از سال ۲۰۰۸ و در اسکاتلند از سال ۲۰۲۱ لغو شده است.

