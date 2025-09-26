مرد مسلمانِ خشمگین از جسارت به قرآن از مجازات زندان معاف شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با اعلام دادگاه بریتانیا، موسی قدری که در فوریه گذشته به شخصی که قرآن را در مقابل کنسولگری ترکیه در لندن آتش می‌زد، حمله کرد، به دلیل سوابق ممتاز شخصیتی، ابراز پشیمانی و عدم احتمال تکرار رفتار از رفتن به زندان معاف شد.

قاضی این دادگاه در جلسه صدور حکم در دادگاه، اعلام کرد که رفتار موسی قدری ــ که به فرد هتاک قرآن حمله کرده بود و ویدوی آن وایرال شده بودـ کاملاً از شخصیت او بعید بوده، زیرا به شدت از اقدام فردی که به کتاب مقدس اسلام هتک حرمت می‌کرد، آزرده شده بود.

او در جلسۀ دادگاه خطاب به موسی قدری گفت: می‌پذیرم که شما پشیمان هستید؛ شما همسر و پدری محبوب هستید. کسانی که شما را می‌شناسند، از شما به‌نیکی یاد کرده‌اند و این رفتار را کاملاً از شما بعید می‌دانند

ماجرای جسارت به‌ قرآن

موسی قدری در ۱۳ فوریه موسی قدری با دیدن فردی که مقابل کنسولگری ترکیه در لندن قرآن را آتش می‌زد، به‌شدت خشمگین شد؛ او به فرد هتاک حمله و او را نقش بر زمین کرد.

وی به پلیس اعلام کرده بود برای دفاع از دینش دست به چنین اقدامی زده بود.

