مسلمانان هدف ۴۵ درصد از تمامی جرایم نفرت مذهبی در انگلستان و ولز قرار دارند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آمارهای رسمی وزارت کشور بریتانیا نشان میدهد که مسلمانان هدف ۴۵ درصد از تمامی جرایم نفرت مذهبی در انگلستان و ولز بودهاند که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است. این دادهها که شامل لندن نمیشود، نشان میدهد اسلامهراسی و جرایم علیه مسلمانان پس از قتلها و ناآرامیهای ساوتپورت در تابستان گذشته با جهشی قابل توجه همراه بوده است؛ گفتنی است گروههای راستگرای افراطی با انتشار اطلاعات نادرست، حمله به کودکان در نارامیهای ساوتپورت را به مسلمانان نسبت داده بودند.
براساس آمارها، پلیس ۷ هزار و ۱۶۴ جرم نفرت مذهبی را در انگلستان و ولز ثبت کرده است، اما از آنجا که آمار پلیس متروپولیتن بزرگترین نیروی پلیس کشور شامل نشده، احتمال میرود تعداد واقعی جرایم علیه مسلمانان بسیار بالاتر باشد. در همین بازه، جرایم علیه جامعه یهودی ۲۹ درصد کل جرایم را شامل میشد و با کاهش ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل همراه بود، در حالی که مجموع جرایم علیه مسلمانان ۴ هزار و ۴۷۸ مورد گزارش شده است.
شبانه محمود، وزیر زن مسلمان بریتانیا، با بیان اینکه جوامع مسلمان همچنان با سطح غیرقابل قبول جرایم نفرت، اغلب خشونتآمیز، مواجهاند، از افزایش گشتهای پلیس در اطراف مساجد و کنیسهها و تخصیص ۵۰ میلیون پوند برای حفاظت از اماکن مذهبی خبر داد.
گزارشها همچنین حاکی است که برخی سازمانهای خیریه مسلمان نسبت به کماظهاری جرایم و حذف آمار پلیس متروپولیتن انتقاد دارند، زیرا این امر باعث میشود تصویر کامل و واقعی از میزان جرایم نفرت علیه مسلمانان ارائه نشود.
بنابر گزارشات، قتلهای ساوتپورت در ژوئیه ۲۰۲۴ و ناآرامیهای پس از آن به عنوان نقاط عطفی در افزایش جرایم اسلامستیزانه در بریتانیا شناخته میشوند.
