درخواست مسجد جامع پاریس از مقامات فرانسه برای اقدام قاطع علیه فرد هتاک به قرآن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات و مسجد جامع پاریس اعلام کردند که مردی پس از ورود به مسجدی در شهر مرکزی کلرمون-فراند، نسخه‌هایی از قرآن را پاره کرد، به ساختمان خسارت وارد کرد و نمازگزاران را تهدید کرد.

مسجد جامع پاریس در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس ضمن ابراز نگرانی شدید از این حادثه، آن را اقدامی غیرقابل قبول و ناشی از نفرت علیه مسلمانان خواند.

این مسجد از مقامات فرانسوی خواست تا اقدامات قاطع علیه فرد خاطی انجام دهند و نسبت به افزایش موج اقدامات ضدمسلمانان در سراسر کشور هشدار داد.

پلیس فرانسه اعلام کرد در حال بررسی پرونده است تا فرد متجاوز را شناسایی کند.

