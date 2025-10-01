درخواست مسجد جامع پاریس از مقامات فرانسه برای اقدام قاطع علیه فرد هتاک به قرآن

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات و مسجد جامع پاریس اعلام کردند که مردی پس از ورود به مسجدی در شهر مرکزی کلرمون-فراند، نسخههایی از قرآن را پاره کرد، به ساختمان خسارت وارد کرد و نمازگزاران را تهدید کرد.
مسجد جامع پاریس در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس ضمن ابراز نگرانی شدید از این حادثه، آن را اقدامی غیرقابل قبول و ناشی از نفرت علیه مسلمانان خواند.
این مسجد از مقامات فرانسوی خواست تا اقدامات قاطع علیه فرد خاطی انجام دهند و نسبت به افزایش موج اقدامات ضدمسلمانان در سراسر کشور هشدار داد.
پلیس فرانسه اعلام کرد در حال بررسی پرونده است تا فرد متجاوز را شناسایی کند.
