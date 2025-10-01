  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

درخواست مسجد جامع پاریس از مقامات فرانسه برای اقدام قاطع علیه فرد هتاک به قرآن

۹ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۶
کد خبر: 1733712
درخواست مسجد جامع پاریس از مقامات فرانسه برای اقدام قاطع علیه فرد هتاک به قرآن

مسجد جامع پاریس ضمن محکومیت اقدام یک مرد ناشناس در توهین به قرآن در داخل یکی از مساجد مرکزی فرانسه، از مقامات کشور خواست تا اقدامات جدی علیه جرایم نفرت‌پراکنانه علیه مسلمانان انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات و مسجد جامع پاریس اعلام کردند که مردی پس از ورود به مسجدی در شهر مرکزی کلرمون-فراند، نسخه‌هایی از قرآن را پاره کرد، به ساختمان خسارت وارد کرد و نمازگزاران را تهدید کرد.

مسجد جامع پاریس در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس ضمن ابراز نگرانی شدید از این حادثه، آن را اقدامی غیرقابل قبول و ناشی از نفرت علیه مسلمانان خواند.

این مسجد از مقامات فرانسوی خواست تا اقدامات قاطع علیه فرد خاطی انجام دهند و نسبت به افزایش موج اقدامات ضدمسلمانان در سراسر کشور هشدار داد.

پلیس فرانسه اعلام کرد در حال بررسی پرونده است تا فرد متجاوز را شناسایی کند.

................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha