کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که کشورهای درگیر این بحران به تنهایی قادر به مدیریت وضعیت نیستند و به حمایت گسترده‌تر بین‌المللی نیاز دارند.

عبدالرؤوف غنون کونده مدیر منطقه‌ای کمیساریا در غرب و مرکز آفریقا، گفت که حدود ۴ میلیون نفر در کشورهای بورکینافاسو، مالی، نیجر و کشورهای همسایه آواره شده‌اند؛ این رقم نسبت به پنج سال پیش حدود دو سوم افزایش یافته است. او دلیل این افزایش را ناامنی، دسترسی محدود به خدمات و معیشت، و تأثیرات تغییرات اقلیمی دانست.

او افزود که ۷۵ درصد از این آوارگان همچنان در داخل کشورهای خود باقی مانده‌اند، اما شمار حرکت‌های مرزی رو به افزایش است و این امر فشار زیادی بر جوامع میزبان وارد می‌کند؛ جوامعی که حمایت اندکی دریافت می‌کنند.

عبدالرؤوف غنون کونده تأکید کرد که زنان و کودکان ۸۰ درصد آوارگان اجباری در منطقه ساحل را تشکیل می‌دهند و آمار قربانیان خشونت در میان آن‌ها طی سال جاری به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. او هشدار داد که ناامنی در این منطقه مردم را در معرض خشونت، سربازگیری اجباری، محدودیت‌های شدید رفت‌وآمد و بازداشت‌های خودسرانه قرار می‌دهد.

کشورهای بورکینافاسو، مالی و نیجر بیش از یک دهه است که با حملات گروه‌های مسلح وابسته به القاعده و داعش دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این سه کشور که اکنون تحت حکومت نظامی هستند، اوایل سال جاری از اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) خارج شدند و این نهاد را به ناتوانی در مقابله با گروه‌های مسلح متهم کردند. در پی این تصمیم، آن‌ها ائتلاف جدیدی به نام ائتلاف کشورهای ساحل تشکیل دادند، از نفوذ فرانسه - قدرت استعماری سابق - فاصله گرفتند و به سمت همکاری با روسیه گرایش پیدا کردند.

در همین حال، سازمان‌های حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر، نیروهای نظامی و شبه‌نظامیان در بورکینافاسو و مالی را به ارتکاب نقض‌های احتمالی حقوق بشری متهم کرده‌اند.

عبدالرؤوف غنون کونده همچنین گفت ناامنی غذایی مردم را به آوارگی بیشتر سوق داده و بحران‌های اقلیمی رقابت بر سر منابع محدود مانند آب را تشدید کرده است؛ رقابتی که تنش‌های قومی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.

تا میانه سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵ هزار مدرسه و بیش از ۹۰۰ مرکز درمانی در منطقه ساحل آفریقا تعطیل شده است. کمیساریا برای تأمین نیازهای انسانی در این منطقه، به بیش از ۴۰۰ میلیون دلار نیاز دارد، اما تاکنون فقط ۳۲ درصد از این مبلغ تأمین شده است؛ موضوعی که بر فعالیت‌هایی همچون ثبت و مستندسازی آوارگان، آموزش، خدمات بهداشتی و تأمین سرپناه تأثیر منفی گذاشته است.

بیش از ۲۱۲ هزار پناهنده و متقاضی پناهندگی در بورکینافاسو، مالی و نیجر هنوز ثبت نشده‌اند؛ این امر دسترسی آنان به خدمات را محدود و خطر بازداشت‌های خودسرانه را افزایش داده است.

مدیر منطقه‌ای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در غرب و مرکز آفریقا در پایان گفت: کمیساریا خواستار تعهدی تازه و قوی‌تر از سوی جامعه جهانی برای مقابله با این بحران است. کشورهای منطقه به تنهایی از پس این چالش‌ها برنمی‌آیند.

