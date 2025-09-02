به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نسخه‌ای از بودجه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که منتشر شد، نشان می‌دهد این نهاد قصد دارد بودجه سال آینده خود را حدود یک‌پنجم کاهش دهد؛ اقدامی که با وجود افزایش چشمگیر تعداد آوارگان ناشی از جنگ در سودان و سایر بحران‌ها، به‌دلیل فشارهای مالی اتخاذ شده است.

طبق این سند، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برنامه‌ریزی کرده است تا دفتر منطقه‌ای خود در جنوب قاره آفریقا را تعطیل کرده و حدود ۴ هزار شغل را حذف کند. این کاهش‌ها باعث می‌شود بودجه این کمیساریا در سال ۲۰۲۶ به ۸.۵ میلیارد دلار برسد، در حالی که بودجه سال ۲۰۲۵ کمیساریا حدود ۱۰.۲ میلیارد دلار بوده است.

جزئیات دقیق فشارهای مالی در سند ذکر نشده، اما منابع امدادی از کاهش کمک‌های مالی به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان توسط کشورهای بزرگ اهداکننده به ویژه قدرت‌های غربی ابراز نگرانی کرده‌اند. این کشورها به‌دلیل افزایش نگرانی‌ها از روسیه، اولویت را به هزینه‌های دفاعی داده‌اند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که مقر آن در ژنو است، پیش‌بینی کرده که تعداد آوارگان اجباری و افراد فاقد تابعیت در سال آینده به 136 میلیون نفر برسد که یک رکورد جهانی جدید است، در حالی که این رقم در سال 2024 میلادی، 129.9 میلیون نفر بود.

بر اساس این سند، تعطیلی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر «پرتوریا» پایتخت آفریقای جنوبی، از اول اکتبر اجرایی خواهد شد و فعالیت‌های آن به دفاتر دیگر منتقل می‌شود. این دفتر میزبان پناهندگانی است که از درگیری‌های جمهوری دموکراتیک کنگو و شورش‌های شمال موزامبیک گریخته‌اند.

