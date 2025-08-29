به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت غنا در حال آماده‌سازی خود برای مقابله با خشونت‌هایی است که توسط گروه‌های مسلحی که خود را جهادی می‌نامند، در منطقه ساحل غرب آفریقا علیه اهداف دولتی انجام می‌شود.

این دولت در مناطق هم‌مرز با شمال غنا، گشت‌های نظامی گسترده‌ای را آغاز کرده و از برخی نیروهای اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تحرکات این گروه‌ها به‌ویژه به‌دلیل نگرانی از نفوذ آن‌ها به داخل خاک غنا، استفاده کرده است.

در شهر مرزی «باوکو» در کشور غنا، سلاح‌های قاچاق‌شده از بورکینافاسو به دست برخی از ساکنان محلی رسیده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌های دولت غنا را افزایش داده و منجر به آغاز عملیات‌های امنیتی برای جمع‌آوری این سلاح‌ها شده است.

بر اساس داده‌های نهادهای امنیتی، دست‌کم ۱۰۰ نفر در جریان این درگیری‌ها جان خود را از دست داده‌اند، هرچند دولت در آکرا تأکید کرده که اوضاع تحت کنترل است و جای نگرانی نیست.

تحلیلگران هشدار داده‌اند که غنا نمی‌تواند از خشونت‌های فزاینده در منطقه ساحل و صحرای آفریقا مصون بماند؛ منطقه‌ای که از سال ۲۰۱۷ تاکنون، تعداد حوادث مرتبط با گروه‌های مسلح در آن ۷ برابر شده است.

شمال غنا؛ ایستگاه استراحت برای شبه‌نظامیان

تا این لحظه، غنا برخلاف کشورهای همسایه مانند توگو، ساحل عاج و بورکینافاسو، هدف حمله مستقیم این گروه‌ها قرار نگرفته است. با این حال، دولت غنا حضور نظامی خود را در مناطق شمال شرقی و شمال غربی، نزدیک مرزهای بورکینافاسو، افزایش داده و پایگاه‌هایی را در آنجا تأسیس کرده است؛ کشوری که بخش زیادی از خاک خود را در یک دهه گذشته از دست داده است.

طبق گزارش‌های مراکز تحقیقاتی بین‌المللی، از جمله مؤسسه روابط بین‌الملل هلند، گروه‌های شبه‌نظامی از شمال غنا به‌عنوان نقطه استراحت، مرکز تأمین تجهیزات و حتی محل درمان استفاده می‌کنند. بازارهای دام نیز به‌عنوان منبع مالی برای این گروه‌ها مطرح شده‌اند، چرا که قاچاق حیوانات از مرزها برای تأمین مالی عملیات‌های مسلحانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با وجود تأکید دولت غنا بر اولویت حفظ ثبات در شهر باوکو، کارشناسان هشدار داده‌اند که راه‌حل صرفاً نظامی کافی نیست و استفاده بیش از حد از زور می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد، زیرا ریشه‌های نارضایتی مانند بیکاری و استخراج غیرقانونی منابع نادیده گرفته می‌شوند.

راه‌حل‌های اجتماعی و فرهنگی

کارشناسان تأکید کرده‌اند که باید رهبران مذهبی، جوانان و فعالان فرهنگی در هر طرح دولتی در غنا برای مقابله با خشونت و افراط‌گرایی مشارکت داده شوند تا اعتبار اجتماعی لازم برای مقابله با این پدیده‌ها به‌دست آید.

دیپلماسی منطقه‌ای

«جان درامانی ماهاما» رئیس جمهور غنا، رویکردی دیپلماتیک و مبتنی بر گفت‌وگو را در قبال کشورهای عضو ائتلاف ساحل اتخاذ کرده است؛ ائتلافی که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز جذب گروه‌های مسلح در غرب آفریقا شناخته می‌شود.

در آغاز سال جاری، ماهاما به کشورهای مالی، نیجر و بورکینافاسو سفر کرد و ضمن تأکید بر احترام به این کشورها، خواستار حفظ کانال‌های ارتباطی با آن‌ها حتی با وجود خروجشان از جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) شد.

در چارچوب این سیاست، رئیس‌جمهور غنا، یک افسر بازنشسته به نام «لاری گیفلو» را به‌عنوان نماینده ویژه در ائتلاف ساحل منصوب کرد تا از طریق کانال‌های دیپلماتیک، تبادل اطلاعات امنیتی صورت گیرد.

خطر گسترش خشونت

بی‌ثباتی در منطقه ساحل آفریقا ریشه در فروپاشی لیبی در سال ۲۰۱۱، گسترش سلاح در مالی و ضعف حکومت در مناطق روستایی دارد.

در حال حاضر، دو سوم خاک بورکینافاسو تحت کنترل یا تهدید گروه‌های مسلح قرار دارد. اقدامات این گروه‌های باعث شد که بیش از ۲۰ هزار نفر کشته و میلیون‌ها نفر آواره شوند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که غرب آفریقا به یکی از مراکز اصلی خشونت‌های جهادی در جهان تبدیل شده است.

ناظران هشدار داده‌اند که اگر گروه‌های مسلح احساس کنند حضورشان در منطقه تهدید شده، ممکن است غنا را به‌عنوان هدف مستقیم انتخاب کنند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که کمک‌های نظامی خارجی می‌تواند مفید باشد، اما راه‌حل واقعی در دیپلماسی و تقویت توانایی‌های جمعی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) نهفته است.

سرتیپ بازنشسته «فستوس آبواجی» نیز گفته است که توسعه اقتصادی بخش جدایی‌ناپذیر از مقابله با افراط‌گرایی است؛ چرا که اگر مردم احساس ظلم نکنند، انگیزه‌ای برای پیوستن به گروه‌های تروریستی نخواهند داشت.

