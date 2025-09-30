به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه موج خشونتها در منطقه ساحل آفریقا، گروه «نصرة الإسلام والمسلمین» وابسته به القاعده اعلام کرد که کنترل کامل یک پایگاه نظامی در روستای آسامقا واقع در استان آگادز در شمال نیجر، نزدیک مرز الجزایر را به دست گرفته است.
این گروه جزئیاتی از تلفات احتمالی ارائه نکرده و دولت و ارتش نیجر نیز تاکنون واکنشی رسمی به این حادثه نداشتهاند.
نیجر با موجی از شورشهای مسلحانه از سوی گروههای افراطی مانند «داعش در صحرای بزرگ»، «بوکو حرام» و «نصرة الإسلام» مواجه است. با وجود تلاشهای شورای نظامی حاکم برای مقابله با تروریسم، وضعیت امنیتی کشور همچنان شکننده است؛ بهویژه در مناطق مرزی با مالی، بورکینافاسو، نیجریه و چاد.
در یک حادثه تلخ دیگر، گزارشهای محلی از کشته شدن دهها غیرنظامی در حملات هوایی ارتش نیجر به مواضع شبهنظامیان در منطقه مرزی «انجار» خبر دادند. این حملات باعث شد که فرماندار منطقه تیلابری برای ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان به محل اعزام شود.
مردم محلی در مناطق مرزی از حملات مکرر شبهنظامیان که با موتورسیکلت اقدام به سرقت اموال و دامها میکنند، رنج میبرند. مقامات از شهروندان خواستهاند از استفاده از موتورسیکلت خودداری کنند، زیرا این وسیله نقلیه توسط مهاجمان برای اجرای عملیات استفاده میشود.
این بحران امنیتی در حالی رخ میدهد که نیجر در حال بازنگری در روابط استراتژیک خود است؛ نفوذ غربیها کاهش یافته و همکاریهای جدیدی بهویژه با روسیه در حال شکلگیری است. این تحولات بخشی از چالشهای گستردهتر کشورهای منطقه ساحل در مقابله با افراطگرایی خشونتآمیز به شمار میرود.
این نخستین حادثه از این نوع نیست؛ در ژانویه ۲۰۲۴ نیز نیجر شاهد حملات مشابهی بود که منجر به کشته شدن غیرنظامیان در جریان حملات هوایی شد و بار دیگر پیچیدگیهای امنیتی و انسانی در جنگ علیه تروریسم را برجسته کرد.
