به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از زمان برکناری محمد بازوم رئیس جمهور کشور نیجر در ژوئیه ۲۰۲۳ و به‌دست‌گرفتن قدرت توسط شورای نظامی، نیجر شاهد دگرگونی‌های عمیقی در صحنه سیاسی و امنیتی خود بوده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، در حالی که رهبران کودتا شعار بازپس‌گیری حاکمیت را پس از اخراج نیروهای فرانسوی و آمریکایی سر می‌دهند، دامنه فعالیت گروه‌های مسلح در غرب کشور گسترش یافته و منطقه ساحل را به یکی از سریع‌ترین کانون‌های رشد خشونت در جهان تبدیل کرده است.

در سپتامبر گذشته، مجله آفریکا ریپورت با یک گروه کوچک از جنگجویان وابسته به «جماعة نصرة الإسلام والمسلمین» در نزدیکی منطقه تیلابری در مرز با بورکینافاسو، دیدار کرد.

این افراد با موتورهای سیکلت وارد شدند تا آنچه را مالیات می‌نامند، جمع‌آوری کنند؛ در حالی که تقریباً هیچ نشانی از حضور ارتش در منطقه وجود ندارد. یکی از فرماندهان گروه گفت که سربازان دولت برای ما اهمیتی ندارند، ما در اینجا حکومت می‌کنیم.

تنها چند روز بعد، این منطقه شاهد مجموعه‌ای از حملات هماهنگ بود که به کشته‌شدن ده‌ها نظامی و غیرنظامی انجامید و نشانه‌ای از افزایش اعتمادبه‌نفس و آزادی عمل شبه‌نظامیان بود.

عقب‌نشینی غرب و افزایش تلفات

میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳، حدود سه هزار نفر در حملات مسلحانه در کشور نیجر با وجود حضور نیروهای فرانسوی و آمریکایی در کشور، کشته شدند. اما پس از اخراج این نیروها بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، شمار تلفات دو برابر شد.

«جوزف سیگل» مدیر پژوهش در مرکز مطالعات استراتژیک آفریقا، در گفت‌وگو با آفریکا ریپورت گفت که تعداد قربانیان خشونت‌های جهادی طی یک سال چهار برابر شده و به ۱۶۵۵ نفر رسیده است، در حالی که شمار غیرنظامیان کشته‌شده نیز ۴۹ درصد افزایش یافته است.

«صافیه» زنی بیوه از منطقه تاهوا به مجله گفت که در سال ۲۰۲۲ همسرش به دست افراد مسلح کشته شد و دو سال بعد شاهد کشتار دیگری در روستایش بود که توسط افرادی مظنون به وابستگی به شاخه داعش در صحرای بزرگ انجام شد.

او افزود: از زمانی که شورای نظامی بر سر کار آمده، دیگر گشتی یا پایگاه نظامی در نزدیکی روستاهای راهبردی وجود ندارد.

شعار حاکمیت و ائتلاف ساحل

در نخستین سخنرانی تلویزیونی پس از کودتا، ژنرال «عمر عبدالرحمن تیانی» کودتای نظامی را با این استدلال توجیه کرد که هدف آن حفاظت از حاکمیت ملی است و کشورهای غربی را به شکست در مبارزه با تروریسم متهم کرد.

