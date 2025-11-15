تورهای تفریحی ایتالیا برای کشتار مسلمانان بوسنی؛ آغاز تحقیقات دادستانی میلان با الهام از یک مستند تاریخی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادستانی میلان، با ثبت شکایت اولیه در بوسنی، تحقیقات خود را درباره گروهی از اتباع ایتالیایی و دیگر ملیتها آغاز کرده که متهماند در جریان محاصره شهر سارایوو در جنگ بوسنی، بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵، با پرداخت پول، به کشتن غیرنظامیان مسلمان پرداختهاند. این تحقیق پس از حدود ۳۰ سال از پایان جنگ بوسنی، بار دیگر هولناکی محاصره این شهر را به سطح رسانهها آورد.
این پرونده پس از آن مطرح شد که بنیامینا کاریچ، شهردار سابق سارایوو، با یک روزنامهنگار ایتالیایی تماس گرفت و او را به سمت افرادی هدایت کرد که در این عملیاتها دست داشتهاند. این روزنامهنگار، ازیو گاوانززی، تحقیقات خود را آغاز کرد و پروندهای برای دادستانی میلان ارسال شد. تحقیقات او بر اساس مستندی به نام «سارایوو سافاری» ساخته شده در سال ۲۰۲۲ توسط میران زوپانیچ، کارگردان اسلوونیایی، انجام گرفت. مستند نشان میداد که برخی توریستها با پرداخت دهها هزار یورو، از مواضع صربها در اطراف سارایوو به سمت شهر محاصرهشده تیراندازی میکردند.
شرکتکنندگان در این «سافاری انسانی» عمدتاً از حامیان راست افراطی با توان مالی بالا بودند و برخی گزارشها حاکی است که برای هدف قرار دادن کودکان، مبالغی تا ۱۰۰ هزار یورو پرداخت میکردند. این تورهای مرگبار از شهر تریسته در ایتالیا به تپههای اطراف سارایوو برگزار میشد و به صورت آخر هفته، از جمعه تا یکشنبه، ادامه داشت.
دادستانی میلان اعلام کرده که تحقیقات درباره «قتل عمد با انگیزههای شنیع و با خشونت شدید» در جریان این پرونده ادامه دارد و چندین نفر به عنوان شاهد شناسایی شدهاند. هنوز ایتالیاییها محور تحقیقات هستند، اما احتمال دارد اتباع اروپایی دیگر نیز در این پرونده دخیل باشند. در طول محاصره چهار ساله سارایوو، بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی مسلمان کشته شدند که حدود ۱۵۰۰ نفر آنها کودک بودند. شهر توسط نیروهای صرب محاصره و به شدت بمباران و تیراندازی میشد و اهالی با ترس و دلهره در خیابانها تردد میکردند، خیابانهایی که به «کوچه تک تیراندازها» معروف بودند.
این پرونده پس از سه دهه، باز هم زخمهای گذشته را در بوسنی تازه کرده و بازماندگان محاصره، آن را گامی برای به رسمیت شناختن فجایعی میدانند که سالها پنهان مانده بود. یک مقام دادستانی میلان در گفتگو با رسانهها تأکید کرده است: «این پرونده نشان میدهد که بربریت تنها در میدان نبرد نیست، بلکه میتواند در قالب سرگرمی، سفر یا تجربه انسانی خود را نشان دهد.»
این تحقیق یادآور یکی از تلخترین فصلهای جنگ بوسنی است که هنوز در وجدان اروپا و بوسنی طنینانداز است و سوالات زیادی درباره نقش اتباع خارجی در فجایع انسانی این دوره ایجاد کرده است.
