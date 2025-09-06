به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سیامین سالگرد نسلکشی سربرنیتسا در بوسنی، فجیعترین کشتار در اروپا پس از جنگ جهانی دوم، در جولای گذشته برگزار شد. این نسلکشی علیه مسلمانان انجام شد و بقایای بسیاری از قربانیان هنوز در حال کشف و شناسایی است.
محمد عیسی، مستندساز ساکن لندن و سازنده مستند «داستانهای ناگفته: بوسنی» با هدف حفظ خاطره این فاجعه و انتقال آن به نسلهای جوان مسلمان، مجموعهای هشتقسمتی تولید کرده است. این سریال با روایت داستانهای بازماندگان، فعالان، امدادگران، خبرنگاران و مبارزان، تجربه شخصی آنان از جنگ بوسنی و تأثیرات آن بر جامعه مسلمانان اروپا را به تصویر میکشد.
در این مستند با افراد مختلفی گفتگو شده است و روایت آنها نشاندهنده اهمیت هویت اسلامی و میراث بوسنی است. سازنده مجموعه فضایی صمیمی و ملموس برای شنوندگان ایجاد کرده تا عمق احساسات و خاطرات را درک کنند.
محمد عیسی تأکید میکند که یادآوری بوسنی تنها به یک جنگ محدود نمیشود، بلکه نمادی از رابطه طولانی و چالشبرانگیز اروپا با مسلمانان است و درسهای آن امروز نیز با فجایع غزه قابل مقایسه است. این مجموعه به مسلمانان اروپا و جهان یادآوری میکند که اتحاد امت و حفظ هویت اسلامی فراتر از مرزها، کلید مقاومت در برابر ظلم و تبعیض است.
