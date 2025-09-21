به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر فراز صخرهای چشمگیر و سبز در ارتفاعات ۵۰۰ متری درۀ رودخانۀ درینیاچا در شرق بوسنی هرزگوین،، «مسجد کوسلات» بیش از شش قرن است که همچون نگینی بر آسمان این کشور میدرخشد؛ مسجدی که بهسبب جایگاه خاصش «مسجد در آسمان» نام گرفته است.
تاریخ مسجد کوسلات فراتر از معماریاش است، پیش از ورود عثمانیها، این مکان دژی قرونوسطایی برای پاسداری از کاروانها بود تا مقابل راهزنان محافظت شوند و با ورود اسلام، به محلی برای عبادت و نماز بدل شد. «اولیا چلبی» جهانگرد نامدار عثمانی در قرن پانزدهم مینویسد که این مسجد در زمان سلطان محمد فاتح بنا شد؛ همان پادشاهی که با گشودن قسطنطنیه، نقطۀ عطفی در تاریخ اسلام رقم زد.
مسجد کوسلات نه فقط یک مکان عبادی، بلکه حافظ سنتهای اسلامی و اجتماعی بوسنی بوده است. قرنها این مسجد در روزهای جمعه و اعیاد اسلامی پذیرای نمازگزاران بوده و در سالهای خشکسالی، نماز باران در آن برپا میشد. معلمان دینی، کودکان را به این مسجد میآوردند تا با دعا و نیایش جمعی، پیوندی عمیقتر با خداوند بیابند. حتی باور عمومی وجود داشت که زمین بلند و مبارک مسجد، شفا و آرامش برای بیماران به ارمغان میآورد. این حضور زنده دین در متن زندگی مردم، مسجد کوسلات را به فراتر از یک بنای تاریخی بدل کرده است.
احیای کوسلات بعد از جنگ علیه مسلمانان بوسنی
در سال ۱۹۹۳، در اوج جنگ بوسنی و هرزگوین (۱۹۹۲–۱۹۹۵)، نیروهای صرب بوسنی در قالب سیاست پاکسازی قومی، صدها مسجد و مرکز اسلامی را هدف قرار دادند تا حضور و هویت مسلمانان بوسنیایی را نابود کنند. مسجد کوسلات هم در همین دوره که یکی از از کهنترین و نمادینترین مساجد منطقه بود، به آتش کشیده شد و به تلی از خاکستر بدل گشت. اما مردم بوسنی با بازگشت به ریشههای خود این مسجد تاریخی را دوباره بنا کردند.
«مسجد در آسمان» امروز نه فقط جاذبهای برای گردشگران، بلکه نماد پایداری فرهنگ اسلامی در بوسنی است. درهمین باره، «ایوو آندریچ» برندۀ نوبل، گفته بود: «چگونه میتوانی خود را بوسنیایی بدانی اگر کوسلات را نشناسی؟» جملهای که بهخوبی نشان میدهد که هویت مردم بوسنی با این مکان اسلامی گره خورده است. مسجد کوسلات شاهدی زنده است بر اینکه اسلام در بوسنی نه در سایه، که بر بلندای آسمان ایستاده است و قرنهاست پیام ایمان، استقامت و امید را به نسلها منتقل میکند.
