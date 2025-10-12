به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی اخبار حاکی است که در حمله شب گذشته طالبان به پایگاه‌های مرزی پاکستان، شبه‌نظامیان طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) با نیروهای افغان همکاری داشته‌اند.

ایراف به نقل از یک منبع معتبر گفته است که در این درگیری ۳۰ نفر از طرف افغان کشته شده است که تعدادی از آنها از اعضای تی‌تی‌پی بودند.

ارتش پاکستان نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که در پاسخ به حملات «انتقام‌جویانه» طالبان، تلفات سنگینی بر جنگجویان این گروه و نیروهای تی‌تی‌پی وارد کرده است.

این درحالی است که ذبیح الله مجاهد در نشست خبری صبح امروز (۲۰ مهر) که درباره حمله دیشب برگزار شده بود، حضور هرگونه نیروی مسلح خارجی، از جمله تی‌تی‌پی را در افغانستان رد کرد.

گفتنی است علی‌رغم اعلام آتش‌بس از سوی طالبان در نیمه‌شب گذشته، سخنگوی وزارت داخله پاکستان گفته بود که خاتمه جنگ را ما تعیین می‌کنیم و پاسخ این تجاوز طالبان را مانند پاسخ به هند، با تمام توان می‌دهیم.

از این روی گفته می‌شود درگیری‌های پراکنده، دست کم در دو نقطه مرزی میان نیروهای طالبان و ارتش پاکستان در جریان است.

..........

پایان پیام/