به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارونوت» پیش‌بینی کرد که تصمیم اسرائیل برای ورود به یک مواجهه نظامی جدید با حزب‌الله احتمالا تا پایان دسامبر اتخاذ خواهد شد، مشروط بر آنکه دولت آمریکا با آن موافقت کند.

به گزارش این روزنامه، اسرائیل خود را برای یک درگیری احتمالی با حزب‌الله آماده می‌کند، اما مسئولان دفاعی اسرائیل بر این باورند که هیچ عملیات نظامی بدون موافقت رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، انجام نخواهد شد، بنابراین اتخاذ هرگونه اقدامی پیش از سفر بنیامین نتانیاهو به کاخ سفید در اواخر این ماه غیرمحتمل است.

«یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که شاخه اطلاعاتی ارتش اسرائیل در حال رصد مخفیگاه‌ها، تغییرات سیاسی و منابع مالی ایران است، به منظور آماده‌سازی برای هرگونه تشدید احتمالی که ممکن است تحت تأثیر موافقت ایالات متحده و انتخابات پارلمانی لبنان باشد.

این روزنامه مدعی شد که شبکه زیرزمینی حزب‌الله در ضاحیه جنوبی بیروت به اندازه شبکه‌های غزه عمیق یا گسترده نیست و این عمدتا به دلیل نوع خاک و چالش‌های مهندسی است که این گروه مورد حمایت ایران با آن روبروست.

روزنامه همچنین نوشت که حزب‌الله تاکنون سیاست خویشتنداری را در پیش گرفته و حتی در واکنش به ترور «هیثم علی طباطبایی» فرمانده نظامی خود هیچ گلوله‌ خمپاره‌ای شلیک نکرده است. این سیاست، که در گذشته در اسرائیل رایج بود، احتمالاً در صورت تشدید کامل درگیری ادامه نخواهد داشت. ارتش اسرائیل پیش‌بینی می‌کند که حزب‌الله با صدها راکت، بمب و پهپاد به‌طور هماهنگ در چند روز پاسخ دهد.

مسئولان شاخه اطلاعات نظامی اسرائیل اعلام کردند که از دیدگاه نظامی، حزب‌الله همچنان قوی‌تر از ارتش لبنان است. حزب‌الله به بازسازی صفوف خود ادامه خواهد داد و بیشتر بر تولید داخلی و تبدیل راکت‌های موجود به راکت‌های هدایت‌شونده دقیق متکی است.

«یدیعوت آحارونوت» همچنین از قول یکی از مسئولان ارتش اسرائیل نوشت که این ارتش باید با حزب‌الله مقابله کند، هرچقدر هم که هزینه داشته باشد. حزب‌الله داوطلبانه تسلیم نخواهد شد و ارتش لبنان موضع بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کرده است.

قرار است نتانیاهو روز ۲۹ دسامبر با ترامپ در فلوریدا دیدار کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸