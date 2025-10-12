به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «سید علی ملکوتی» عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ با حضور در تحریریه خبرگزاری بینالمللی ابنا، به گفتوگوی اختصاصی پرداخت .
ضرورت معرفی صحیح تشیع در برابر تحریف
آیتالله ملکوتی در این دیدار با تقدیر از فعالیتهای خبرگزاری ابنا به ۲۷ زبان بینالمللی ، اظهار داشت که فعالیتهایی از این دست در شرایط کنونی ضرورت دارد . وی با بیان این نکته که دنیا پیش از انقلاب اسلامی، شیعه را آنگونه که شایسته بود، نمیشناخت ، تصریح کرد: بیشتر معلومات دنیا درباره تشیع برگرفته از نوشتهها و کتابهای اهل سنت بود که یا اطلاعشان ناقص بود و یا تعمد داشتند که شیعه را به درستی معرفی نکنند؛ به همین دلیل، شیعیان گروهک و اندک شمرده میشدند .
ایشان حرکت ابنا را برای معرفی معارف اهل بیت (علیهمالسلام) به دنیا بسیار مهم دانست و متون اصیل شیعی مانند صحیفه سجادیه و تفاسیر علما را بهترین مُعرّفهای این مذهب معرفی کرد .
سوابق علمی و انقلابی
آیتالله ملکوتی سوابق تحصیلی خود را اینگونه تشریح کرد: من دوران دبستان و دبیرستان را در نجف اشرف گذراندم و حدود سال ۴۴ وارد حوزه شدم . ایشان به دست مرحوم آیتالله سید محسن حکیم (مرجع تقلید معروف) معمم شدند . پس از مهاجرت به قم در سال ۱۳۴۷، در درس خارج اصول و فقه مرحوم والدشان، آیتالله محمدعلی اراکی، و آیتالله شریعتمداری تلمذ کرد . ایشان همچنین در حوزه عرفان، در درس آیتالله حسنزاده آملی شرکت میکرد . آیتالله ملکوتی از سال ۵۰-۵۱ در قم به تدریس و تبلیغات مشغول بود و پس از انقلاب به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی (دوره اول) و مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم) انتخاب شد .
نقش آیتالله میرزا مسلم ملکوتی در نهضت امام خمینی (ره)
عضو مجلس خبرگان رهبری، آیتالله میرزا مسلم ملکوتی را یکی از اساتید شاخص حوزه قم و از پنج شش نفری دانست که بنیان درس خارج اصول امام خمینی (ره) را گذاشتند . مرحوم والد پس از فوت آیتالله حجت به نجف رفتند و در آنجا در درس آیتالله خویی و آیتالله حکیم حاضر شده و عمدتاً به تدریس اصول، فقه و فلسفه (اسفار و شفا) مشغول بودند .
آیتالله ملکوتی با تأکید بر موضع انقلابی مرحوم والدشان گفت: ایشان در تمام اطلاعیههایی که علیه رژیم پهلوی صادر میشد، امضا داشتند و اولین امضای مربوط به اطلاعیه خلع محمدرضا شاه پهلوی، امضای ایشان بود . ایشان پس از شهادت آیتالله قاضی و آیتالله مدنی، به درخواست امام خمینی (ره)، ۱۲ تا ۱۳ سال امامت جمعه تبریز را بر عهده داشتند . مرحوم آیتالله میرزا مسلم ملکوتی در دوران دفاع مقدس نیز پشتیبان روحی و مالی قوی برای لشکر عاشورا بود .
ایشان همچنین در دوران حضور در تبریز، با اعزام مبلغ و ارتباط با علمای جمهوری آذربایجان، مقلدان بسیاری در آن کشور داشتند و حتی حیدر علیاف (پدر رئیسجمهور کنونی آذربایجان) با ایشان دیدار و ابراز علاقه میکرد.
