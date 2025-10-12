به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان «جشن نوخوانها» را با همراهی معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش و دیگر مجموعههای فرهنگی استان در رشت برگزارکرد.
این جشن بهمنظور تقویت مهارت خواندن و ترویج فرهنگ کتابخوانی دانشآموزان پایه اول و دومابتدایی و همچنین، افزایش دایره مخاطبان با همراهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش در سراسر کشور طرحریزیشد.
پنجمین روز از هفته ملی کودک سال (کتاب، دنیای شگفتانگیز کودکان) نیز بستری برای اجرای جشن ملی نوخوانها نظرگرفتهشد و این رویداد ملی در گیلان با مشارکت کانون پرورش فکری، معاونت ابتدایی آموزش و پرورش فکری و دیگر مجموعههای عضو کمیته برگزاری آیینهای این ایام به مرحله اجرادرآمد.
جشن ملی نوخوانها که صبح روز شنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مسوولان فرهنگی، اولیای تربیتی و دانشآموزان مدارس در سالن گرهمآییهای ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در رشت صورتگرفت، با برنامههای خلاقانه، کتابمحور و نشاطبخش همراهبود و یک روز خاطرهانگیز را برای آیندهسازان ایران اسلامی ماندنیکرد.
قصهگویی از سوی «رقیه خداشناس» عضو کودک مرکز فرهنگی هنری مجتمع کانون رشت و پخش آهنگهای کودکانه، اجرای نمایش عروسکی«گوساله لجباز» برگرفته از کتابهای انتشارات کانون پرورش فکری توسط گروه نمایش این مجموعه، از جمله برنامههای این جشن بهشمارمیرفت.
این آیین همچنین با اجرای سرود نمایشی«آهای مار» کودکان هنر مند، پخش کلیپ هفته ملی کودک ، جشن نوخوانها و اجرای مسابقه شاد و متنوع با موضوع و محوریت محیطزیست همراهبود و در پایان نیز از کودکان و نوجوان دستاندرکار برگزاری ویژهبرنامه با اهدای بستههای فرهنگی قدردانیشد.
رسالت کانون، تربیت آیندهسازان در تراز انقلاب است
سرپرست ادارهکل کانون پرورش فکری استان گیلان هم در این آیین، در قالب اجرای مسابقه و گفتوگو با کودکان و خانوادهها، به تشریح اهداف برگزاری جشن نوخوانها پرداخت و همراهسازی هرچهبیشتر کودکان و خانوادهها با فعالیتهای کانون و تربیت آیندهسازانی توانمند و در تراز انقلاب اسلامی را از اهداف این حرکت فرهنگی عنوانکرد.
سجادکوچکنژاد در ادامه به فعالیتهای کتابمحور کانون اشارهداشت و با بیاناینکه تمامی برنامههای این مجموعه با تکیه بر کتاب برنامهریزی و برگزارمیشود، افزود: برهمین اساس تلاشداریم با رویکردی خلاقانه و در قالب جشن نوخوانها، برای ریلگذاری مسیر تربیت کودکانی کتابخوان و علاقهمند به«یار مهربان» گام برداریم.
کودکان سرچشمه نشاط جامعهاند
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان گیلان هم از حاضران در این آیین بود و ضمن تبریک هفته ملی کودک به حاضران، از اهمیت خواندن از منظر دین مبین اسلام و آغاز این کتاب آسمانی با واژه «خواندن» صحبتکرد.
سیده رقیه فرجودی در ادامه، اهمیت مطالعه و کتابخوانی را ازدیدگاه مسوولان کشور و دستاندرکاران نظام تعلیم و تربیت خاطرنشانکرد و افزود: تشویق دانشآموزان به مطالعه و علماندوزی از اهدافی است که در این مسیر دنبالمیشود.
وی در همینحال از ضرورت نقشآفرینی اولیا، بهویژهپدربزرگها و مادربزرگها در جهت علاقهمندسازی آیندهسازان به کتاب سخنگفت و از کودکان دعوتکرد تا نقشآفرینی به عنوان شخصیتهای مثبت داستانها، ازآنان به عنوان الگویی سازنده استفادهکنند.
این مسوول درپایان با قدردانی از مسوولان و مربیان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان گیلان برای برگزاری« جشن نوخوانها» اظهارکرد: کودکان از عوامل اصلی و سرچشمه نشاطبخشی به جامعه هستند و از این رو لازماست برای شادابسازی و بالندگی آنان تلاشکنیم.
شراره مسچیان، مربی مسوول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مجتمع رشت نیز ضمن از ضمن ابرازخرسندی از همراهی و مشارکت این مرکز در برگزاری جشننوخوانها، ابراز امیدواریکرد که این برنامه زمینه همراهسازی هرچهبیشتر مخاطبان و تربیت نسلی کتابخوان را فراهمکند.
گفتنیاست، ویژهبرنامههای روز جهانی و هفته ملی کودک با شعار«کودکان، حال خوش زندگی» از ۱۴ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزارمیشود.
-----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما