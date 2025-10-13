به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوم هلند در ۲۹ اکتبر، روز پنجشنبه سامانۀ راهنمای رأیدهی مسلمانان MoslimStemhulp بهصورت آنلاین راهاندازی شد. این ابزار جدید بهطور ویژه برای رأیدهندگانی طراحی شده که میخواهند ترجیحات سیاسی خود را با موضوعاتی که در جامعه اسلامی مطرح است بسنجند.
این ابتکار توسط پلتفرم مشورتی مسلمانان (MPO) انجام شده است؛ پلتفرمی که خود نیز توسط K9، اتحادیه همکاری مساجد منطقهای تأسیس شده است.
بازدیدکنندگان در وبسایتwww.moslimstemhulp.nl میتوانند به ۳۰ گزاره درباره موضوعاتی مانند آزادی دین و آموزش، اسلامهراسی، سیاست بینالملل، ذبح شرعی، بانکداری اسلامی و ابراز اعتقادات دینی در فضای عمومی پاسخ دهند. این ابزار به شرکتکنندگان مسلمان نشان میدهد با کدام احزاب بیشترین توافق را دارند و همچنین بزرگترین اختلاف نظرها را به تفکیک موضوعات ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری محلی هلند، مواضع احزاب بر اساس برنامههای انتخاباتی و اظهارات عمومی آنها تدوین شده است و احزاب میتوانستند توضیحات خود را درباره مواضعشان ارائه کنند. این پلتفرم قصد دارد رأیدهندگان مسلمان را تشویق کند تا آگاهانه و با اطمینان رأی خود را بدهند و مشارکت آنها در فرآیند دموکراتیک افزایش یابد.
