گاردین: خصومت آشکار علیه مسلمانان در آستانۀ انتخابات هلند عادی شده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از گاردین، خصومت علیه مسلمانان در فضای سیاسی هلند به شکلی آشکار و عادی تبدیل شده است و این موضوع در آستانه انتخابات سراسری این کشور به شدت برجسته شده است. جامعه مسلمان هلند، که پیشتر با افزایش گرایشهای راست افراطی روبهرو بوده، از این روند عمیقاً نگران است و آن را تهدیدی جدی برای امنیت و همبستگی اجتماعی خود میداند.
خیرت ویلدرس، سیاستمدار شناختهشده با مواضع ضد مسلمان، اخیراً پوستر تبلیغاتی خود را منتشر کرد که در آن دو زن نشان داده شدهاند: یکی جوان، بلوند و خندان و دیگری مسن، محجبه و عبوس. این تصویر همراه با شعار «انتخاب با شماست» بیش از ۱۴ هزار شکایت به سامانه ملی مقابله با تبعیض در هلند را به دنبال داشت و نمونهای آشکار از بهرهبرداری از اقلیتها برای اهداف سیاسی محسوب میشود.
روزنامه گاردین تأکید میکند که چنین نمونههایی نشاندهنده فضایی است که در آن مسلمانان، پناهجویان و دیگر اقلیتها به ابزار انتخاباتی تبدیل میشوند. این روند نه تنها بر امنیت و رفاه جامعه مسلمانان تأثیر منفی میگذارد، بلکه پیامدهای جدی برای همزیستی و انسجام اجتماعی در سراسر کشور دارد. کارشناسان هشدار میدهند که تداوم این نوع تبلیغات میتواند تعادل اجتماعی و اعتماد میان گروههای مختلف جامعه هلند را تضعیف کند.
گاردین در تحلیل تازۀ خود خود نوشت با وجود اینکه نظرسنجیها نشان میدهند ویلدرس ممکن است بار دیگر در صدر قرار گیرد، مواضع سختگیرانه او درباره مهاجرت و اصول سیاسی باعث شده سایر احزاب از تشکیل ائتلاف با او خودداری کنند.
