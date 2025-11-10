به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیتههای مساجد و علمای ارشد مسلمان در سراسر ایالت بنگال غربی هند با راهاندازی یک کارزار سراسری، به مسلمانان در پر کردن فرمهای بازنگری ویژه فهرست رأیدهندگان (SIR) کمک میکنند. این اقدام در حالی انجام میشود که نگرانیهایی دربارۀ احتمال اشتباه و آزار و اذیت شهروندان پیش از انتخابات مجلس ۲۰۲۶ افزایش یافته است.
به طور خلاصه، SIR یک فرایند قانونی برای بهروز کردن و تصحیح فهرست رأیدهندگان پیش از انتخابات است که در عین حال، به دلیل فشار زمان و پیچیدگی، به یک موضوع حساس سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. فرایند SIR که از چهارم نوامبر آغاز شده، شامل بیش از ۸۰ هزار مأمور سطح صندوق رأی برای توزیع فرمها و تأیید مدارک است و تا چهارم دسامبر ادامه دارد.
ائمۀ مساجد و گروههای اجتماعی از حدود ۴۰ هزار مسجد و همچنین از طریق برنامههای میدانی در مناطق مسلماننشین، به شهروندان توصیه میکنند که آرامش خود را حفظ کرده و فرمها را با دقت تکمیل کنند.
قاضی فضلالرحمان، امام جماعت یکی از مساجد در کلکته، با اشاره به نقش پیشگیرانه علما گفت: ائمۀ جماعت و علمای محلی وظیفهای فراتر از منبر دارند و مردم را راهنمایی میکنند تا از سردرگمی و ترس عبور کنند. کمیتههای مساجد نیز در پر کردن صحیح فرمها به شهروندان کمک میکنند.»
مولا شفیق قاسمی، یکی دیگر از ائمۀ جماعت کلکته، درباره فشارهای ناشی از زمانبندی فشرده هشدار داد و گفت: اجرای SIR برای نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در این بازه زمانی ممکن است به آزار و اذیت شهروندان منجر شود.
...........
پایان پیام
نظر شما