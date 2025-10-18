حزب هلندی دِنک پیشنهاد وام مسکن بدون بهره برای مسلمانان ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان انتخابات سراسری پارلمان هلند که قرار است ۲۹ اکتبر برگزار گردد، حزب دنک DENK، معروف به حمایت از چندفرهنگیگرایی و سیاستهای مربوط به مسلمانان، با پیشنهاد ایجاد یک «وام مسکن حلال» توجهات را در این کشور به خود جلب کرد.
به گزارش خبرگزاری گاستا، این وام، نوعی وام مسکن بدون بهره است که برای مسلمانانی طراحی شده که به دلایل چارچوب دینی نمیتوانند از بانکهای معمولی استفاده کنند.
رهبر حزب دنک، استفان وان بارله، در ویدیویی که این هفته منتشر شد، با تأکید بر اینکه «بسیاری از مسلمانان هلندی به دلیل بهره وامها قادر به خرید خانه نیستند، گفت: اسلام دریافت یا پرداخت بهره را ممنوع میداند، زیرا سود غیرعادلانه محسوب میشود، و این امر بسیاری از مؤمنان را از استفاده از بانکهای معمولی بازمیدارد؛ بنابراین، وام بدون بهره باید هرچه سریعتر به سیاست دولتی تبدیل شود.
این اولین بار خواهد بود که یک عضو اتحادیه اروپا چنین طرحی را به عنوان سیاست عمومی ارائه میکند. پیشنهاد DENK باعث ایجاد بحثهای گسترده در لاهه شده و تحلیلگران هلندی گفتهاند از طرفی این اقدام میتواند زمینه قانونی برای تطبیق با اصول شریعت اسلامی فراهم کند و از طرفی دیگر مرز بین چارچوب حقوقی اروپا و قوانین دینی اسلامی را گستردهتر کند.
حزب دنک که توسط اعضای سابق حزب کارگر تأسیس شده و از حمایت و رأی مسلمانان برخوردار است، سابقاً از اقداماتی مانند تعطیلات رسمی اسلامی، استفاده از زبان عربی در ادارات و به رسمیت شناختن ماه رمضان حمایت کرده بود. گفته میشود استراتژی وان بارله عمدتاً بر جلب رأی مسلمانان در شهرهایی مانند رودرهایم، لاهه و اوترخت متمرکز است، جایی که مسلمانان بیش از ۲۰ درصد از جمعیت محلی را تشکیل میدهند.
