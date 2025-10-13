به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد آقایی» رئیس سازمان بازرسی استان گیلان، امروز دوشنبه، 21 مهر 1404 در نشست خبری با تأکید بر اینکه «نظارت» ضرورتی عقلانی، دینی و قانونی است، اظهار کرد: نظارت ضامن سلامت اداری، شفافیت، عدالت و کرامت انسانی است.
وی با ارائه آمار عملکرد سازمان بازرسی در یک سال گذشته، رویکرد این سازمان را اصلاحگرایانه و پیشگیرانه دانست و افزود: یکی از حیاتیترین ارکان نظام حکمرانی، نظام نظارتی و ارزیابی است. اهمیت این موضوع از آنروست که حاکمیت، تمامی امور و اختیارات را در دست کارگزاران قرار داده تا آنان به نیابت از مردم، در جهت گرهگشایی از مشکلات جامعه سیاستگذاری کنند.
آقایی با بیان اینکه نظارت به منزله بیاعتمادی به مدیران و کارگزاران نیست، گفت: اعتماد امری ارزشمند و قابل تحسین است، اما نظارت ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میآید. صرف اعتماد نمیتواند منشأ توسعه و تعالی باشد، بلکه باید همزمان با نظارت همراه شود.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر رفتار فردی، تربیت نفس را فضیلتی دانست که انسان را از بروز شر درونی بازمیدارد و تصریح کرد: نظارت بر خود، ریشه در سرشت انسان دارد و هدف آن، کنترل رفتار و اصلاح مسیر است.
رئیس سازمان بازرسی استان گیلان با استناد به آیات قرآن کریم، نظارت الهی را الگویی برای نظارت انسانی دانست و گفت: در سوره لقمان، آیه ۱۶، خداوند از زبان حضرت لقمان میفرماید که حتی کوچکترین اعمال انسان، در هر مکان، مورد ارزیابی الهی قرار میگیرد.
وی افزود: در سوره یونس، آیه ۶۱ نیز آمده است که هر کاری که انسان انجام دهد، حتی قرائت یک آیه، تحت نظارت و شهادت الهی است. بنابراین نظارت نهتنها در ساختارهای حکومتی، بلکه در ساحت فردی و اخلاقی نیز ضرورتی بنیادین است که در آموزههای دینی بهروشنی تبیین شده است.
آقایی ادامه داد: نظارت، مراقبت و کنترل، اصول پذیرفتهشدهای در نظام اسلامی است و تنها مرجعی که در قانون اساسی به شیوه حکومتداری، اختیارات و قلمرو قوا میپردازد، قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، سازمان بازرسی دو مأموریت اساسی دارد؛ نظارت همزمان با اجرای امور، و نظارت بر حسن اجرای قوانین.
رئیس سازمان بازرسی گیلان با بیان اینکه نظارت باید بهصورت کیفی، دقیق و منطبق بر قانون انجام شود، تأکید کرد: نظارت سازمان بازرسی نباید مغایر با حقوق شهروندی و حریم خصوصی باشد. این نظارت باید خردمندانه، آیندهنگرانه و مدبرانه باشد؛ ما حق ورود به حریم خصوصی اشخاص را نداریم.
وی با اشاره به الگوی نظارت در نظام حکمرانی علوی افزود: نظارت، ارزیابی عملکرد است. نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران الگو گرفته از نظام حکمرانی حضرت علی(ع) است و باید با همان روش و منش پیش رود.
آقایی وظیفه بازرسی را صیانت از نظام اداری بهویژه در حوزه امانتداری دانست و گفت: نظام اداری ضمن پاسخگویی، باید سلامت خود را حفظ کرده و در جهت ارتقای شفافیت و اجرای عدالت گام بردارد.
رئیس سازمان بازرسی استان گیلان با اشاره به نقش خبرنگاران به عنوان گزارشگران فسادستیز افزود: در یک سال گذشته، ۱۲ هزار و ۲۳۲ مورد گزارش به سازمان بازرسی ارائه شده که بخشی شکایت و بخشی اعلان بوده است.
وی تصریح کرد: از این تعداد، ۴۲۶ مورد گزارش فساد و ۴ هزار و ۸۰۶ مورد شکایت از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تا نیمه اول ۱۴۰۴ رسیدگی شده است.
آقایی با تأکید بر حفظ کرامت مدیران، بزرگترین سرمایه سازمان را سرمایه انسانی دانست و اظهار کرد: حریم خصوصی و کرامت انسانی اهمیت دارد و بازرسان، دور از حب و بغض، امانتدارانه عمل میکنند.
وی گفت: با نظارت در تلاش برای حفظ کرامت هستیم؛ ابتدا با تذکر شفاهی درصدد اصلاح امور برمیآییم، در صورت تداوم تخلف، تذکر کتبی داده میشود و در نهایت، در صورت عدم اصلاح، با «شمشیر عدالت قانونگذار» پرونده تشکیل میگردد.
آقایی افزود: از مجموع گزارشها، ۵۴۱ گزارش مستند استخراج شده که از میان آنها، ۱۹۵ مورد تخلف اداری و صنفی شناسایی شده است.
وی گفت: ۴۶۱ نفر مرتبط با تخلفات اداری برای رسیدگی معرفی شدهاند و بسته به نوع و سطح، محل بررسی این پروندهها در استان، نهاد ریاست جمهوری یا وزارتخانههای مربوطه تعیین شده است.
آقایی بیان کرد: از میان ۵۴۱ گزارش، ۱۶ مورد تعقیب کیفری داشته و ۳۱ مورد به دادسراها معرفی شدهاند؛ ۳۰ درصد این تخلفات صنفی، ۳ درصد کیفری و ۶۷ درصد منجر به اصلاح امور شدهاند.
رئیس سازمان بازرسی استان گیلان از اجرای ۱۲۶ برنامه مستمر در سطح استان خبر داد و افزود: در این مدت، ۱۹۰ گزارش استحضاری به استاندار و ۳۳۵ مورد هشدار صادر شده است.
