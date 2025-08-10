آغاز به کار نمایشگاه کتاب عربی استانبول در دهمین دوره خود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دهمین دوره «نمایشگاه بینالمللی کتاب عربی استانبول» با حضور ۳۰۰ ناشر از ۲۰ کشور در شهر استانبول ترکیه و با شعار «و زبان عربی پایدار میماند» آغاز به کار کرد.
این نمایشگاه که بزرگترین رویداد فرهنگی عربی در ترکیه و نیز بزرگترین نمایشگاه کتاب عربی خارج از مرزهای جهان عرب محسوب میشود، در «سالن اوراسیا» مرکز نمایشگاهی ینیکاپی برگزار میگردد و تا ۱۷ آگوست ادامه خواهد داشت.
برگزاری این نمایشگاه به همت «انجمن بینالمللی ناشران کتاب عربی» و با همکاری اتحادیه ناشران ترکیه و انجمن ناشران ترکیه و با حمایت وزارت فرهنگ ترکیه و اتاق بازرگانی استانبول صورت گرفت.
«داوود گل» فرماندار استانبول به همراه شماری از مسئولان، اندیشمندان و نویسندگان ترک و عرب در مراسم افتتاحیه دهمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب عربی استانبول حضور یافت. طبق اعلام برگزارکنندگان، هدف نمایشگاه جذب ۱۰۰ هزار بازدیدکننده است و رویدادهای فرهنگی متنوعی از جمله نشستهای اندیشه، شبهای ادبی و شعری، مراسم امضای کتاب و بخشهای تخصصی مانند «گوشه زبان»، «حقوق مالکیت فکری» و «نهادهای آموزشی» را در بر خواهد گرفت.
زبان عربی بود و خواهد بود
«محمد آغیر اقچه» هماهنگکننده کل نمایشگاه در سخنرانی آغازین، این رویداد را دیداری فرهنگی در استانبول برای اعضای جوامع عربی، دوستداران زبان عربی و جوانان در ترکیه توصیف کرد و افزود: زبان عربی از دیرباز اینجا بوده و باقی خواهد ماند، و با ادامه حضور اسلام و مسلمانان، زبان عربی نیز ادامه خواهد داشت.
«داوود گل» فرماندار استانبول نیز بر اهمیت یادگیری زبان عربی تأکید کرد و گفت: زبان عربی تنها برای جوامع عربی نیست، بلکه زبان فرهنگ و تمدن است، همانگونه که در گذشته بود… همانطور که به زبان ترکی اهمیت میدهیم، باید به زبان عربی نیز توجه کنیم.
«مهدی الجمیلی» رئیس انجمن بینالمللی ناشران کتاب عربی، اظهار داشت: زبان عربی تا زمانی که پیوندهای میان مسلمانان برقرار باشد، باقی خواهد ماند. زبان عربی، عربها را به ترکها و کردها پیوند میدهد.
او همچنین خاطرنشان کرد: ترکیه امروز به گذرگاهی برای انتقال کتاب عربی، چه آنهایی که در کشورهای عربی چاپ میشوند و چه آنهایی که در استانبول به چاپ میرسند، به اروپا و جهان تبدیل شده است.
«یاسین اقطای» نویسنده و مشاور پیشین رئیسجمهور ترکیه، نیز شعار «زبان عربی پایدار میماند» را الهامبخش دانست و گفت: زبان عربی باقی میماند نه به این دلیل که یک انتخاب است، بلکه چون زبان مادری ماست… واژگان عربی در زبان ترکی کمتر از ۷ تا ۸ هزار کلمه نیست که این خود نشاندهنده پیوند عمیق عربی و ترکی است.
«بشار شبارو» دبیرکل اتحادیه ناشران عرب و «نائل البرغوثی» قدیمیترین اسیر فلسطینی که ۴ دهه را در زندانهای اسرائیل گذرانده است، نیز در نشست افتتاحیه سخنرانی کردند. پس از اتمام سخنرانیها، با بریدن روبان افتتاحیه، روزهای فرهنگ عربی در استانبول رسماً آغاز شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما