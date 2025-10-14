به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس بینالمللی «حفظ ارزشهای اخلاقی در عصر چالشهای جهانی» در شهر نالچیک، پایتخت جمهوری قابارده و بالقاریه روسیه روسیه برگزار شد. این رویداد با حضور بیش از ۲۰۰ شرکتکننده از نمایندگان نهادهای دینی و علمی داخلی و خارجی، سازمانهای اسلامی و عمومی، نهادهای دولتی و کارشناسان اسلامی، به بررسی راهکارهای مقابله با تهدیدات و تأثیرات مخرب بر ارزشهای اخلاقی جوامع پرداخت.
بهگزارش الوکه، در این کنفرانس، نقش مؤسسات اسلامی و آموزشی در تقویت مفاهیم عدالت، رحمت، صداقت و رعایت حقوق همسایگان بهعنوان ستونهای اخلاقی و جوهره رسالتهای آسمانی مورد تأکید قرار گرفت. سخنرانیها و ارائهها نمونههای موفق در زمینه ارتقای همکاری میان فرهنگها و توسعه آموزش دینی، حمایت از پژوهشهای علمی در حوزه اخلاق و فکر اسلامی را معرفی کردند.
در پایان کنفرانس، شرکتکنندگان از مؤسسات دولتی و اسلامی خواستند تا برنامههای آموزش میراث اسلامی را گسترش دهند، نظام آموزش اسلامی در روسیه را توسعه دهند و همکاریهای بینالمللی در زمینههای فرهنگی و تبلیغی را تقویت کنند. درادامه، برگزارکنندگان تأکید کردند که حفظ ارزشهای اخلاقی بهعنوان پلی برای ارتباط میان مردم، مسئولیتی جمعی است که نیازمند همکاری صادقانه علما و اندیشمندان است.
