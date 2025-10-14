نشست مجازی «ادای احترام به مقاومت فلسطین» برای مخاطبان آمریکای لاتین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت معاونت بین‌الملل موسسه بین‌المللی حضرت زینب (سلام‌الله علیها)، نشست مجازی «Homenaje a la Resistencia Palestina» (ادای احترام به مقاومت فلسطین) یکشنبه شب ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران، به زبان اسپانیایی و به صورت زنده برای مخاطبان آمریکای لاتین برگزار شد.

این رویداد فرهنگی که به مدیریت حجت‌الاسلام محسن صحرائی (کاشانی) معاونت بین‌الملل موسسه بین‌المللی حضرت زینب (سلام‌الله علیها)، برگزار گردید، با حضور شرکت‌کنندگان از کشورهای مختلف آمریکای لاتین با استقبال چشمگیری مواجه شد.

سخنرانی کارشناس برجسته بولیویایی

خانم Sdenka، فعال برجسته و صاحب‌نظر در حوزه مقاومت فلسطین در کشور بولیوی، کارشناس ارشد شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی این کشور و خبرنگار شبکه اسپانیایی‌زبان هیسپان تی‌وی، به مدت ۳۰ دقیقه به تحلیل عمیق موضوعات مرتبط با مقاومت فلسطین پرداخت.

وی با بیانی روشنگرانه و مستند، مسائل کلیدی مقاومت در برابر اشغالگری و ظلم رژیم صهیونیستی را تبیین کرد و با ارائه تحلیل‌های دقیق، چشم‌انداز روشنی از مسیر مقاومت مردم فلسطین ترسیم نمود.

در پایان سخنرانی، شرکت‌کنندگان پرسش‌های متعددی را در زمینه‌های گوناگون مقاومت فلسطین، ابعاد سیاسی و اجتماعی آن و نقش رسانه‌ها در انعکاس حقیقت مطرح کردند که توسط خانم Sdenka با دقت و جامعیت مورد پاسخ قرار گرفت.

رونمایی از کتاب «درختان زیتون شب‌ها خون گریه می‌کنند»

در ۱۵ دقیقه پایانی نشست، مراسم رونمایی از کتاب «Los Olivos sangran de Noche» (درختان زیتون شب‌ها خون گریه می‌کنند) به قلم خانم معصومه چامبی، نویسنده اسپانیایی‌زبان از کشور بولیوی، برگزار شد.

نویسنده در توضیحات خود درباره انتخاب این عنوان شاعرانه بیان داشت: «درخت زیتون نماد ریشه‌دار و ماندگار مقاومت مردم فلسطین و نوار غزه است؛ درختانی که علی‌رغم بمباران‌های سنگین و مداوم رژیم غاصب صهیونیستی، همچنان سرسبز و پرثمر ایستاده‌اند و نشانه‌ای از پایداری مردمی هستند که هرگز تسلیم نمی‌شوند.»

وی افزود: «این درختان در شب‌ها، هنگامی که سکوت بر فضا حاکم است، برای مظلومیت مردم فلسطین و خون‌های بی‌گناهی که ریخته شده، گریه می‌کنند و شاهد تاریخ بر این ظلم هستند.»

حضور گسترده مخاطبان مسلمان و مسیحی

نشست که در مجموع ۶۰ دقیقه به طول انجامید، با حضور فعال افراد مسلمان و مسیحی از کشورهای مختلف آمریکای لاتین همراه بود. این امر نشان از جذابیت موضوع و اهمیت جهانی قضیه فلسطین دارد.

برخی از شرکت‌کنندگان ضمن ابراز تشکر از برگزاری چنین نشستی، پرسش‌های خود را درباره ابعاد مختلف مقاومت مطرح کردند و پاسخ‌های شفافی از سوی کارشناس و نویسنده کتاب دریافت نمودند.

درباره موسسه بین‌المللی حضرت زینب (سلام‌الله علیها)

موسسه بین‌المللی حضرت زینب (سلام‌الله علیها) به طور میانگین ماهانه دو نشست زنده در موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی و دینی برگزار می‌کند که الحمدلله با استقبال گسترده مخاطبان مسلمان و غیرمسلمان در سراسر جهان، به‌ویژه در قاره آمریکا مواجه می‌شود.

این مؤسسه که در سال ۱۳۹۸ با همفکری و همکاری جمعی از اساتید حوزه علمیه و با مدیریت حجت الاسلام و المسلین سید محی‌الدین حسینی تأسیس شده است و در راستای ارتقای بصیرت دینی، تبلیغ معارف اسلامی و تربیت مبلغان بین‌المللی فعالیت می‌کند.

