با اجرایی شدن توافق آتش‌بس در نوار غزه، نگاه اسرائیل به جبهه یمن دوخته شده است؛ جبهه‌ای که از آن با عنوان دورترین از نظر جغرافیا و خطرناک‌ترین از نظر استراتژیک یاد می‌شود. رسانه‌های عبری در بیشتر تحلیل‌های خود می‌گویند که جنبش انصارالله از یک مزاحم گذرا به یک تهدید واقعی و وجودی برای اسرائیل تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که پایان جنگ در غزه لزوماً به معنای پایان رویارویی با صنعاء نیست. میان موج تبلیغات سیاسی و دعوت به انتقام، لحن تحلیل‌های اسرائیلی گویای سطح بالای سردرگمی و نگرانی از تداوم تهدید یمن و اثر آن بر امنیت دریانوردی در دریای سرخ است.

رسانه‌های عبری بر ضرورت انتقام از یمن تأکید دارند و معتقدند که انصارالله پس از آتش‌بس دوباره به تحریک اسرائیل بازخواهد گشت و بهانه‌ای برای ازسرگیری عملیات نظامی پیدا خواهد کرد. با این حال، به‌جز سخنان بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل که تهدید کرد پس از آتش‌بس باید نظام حوثی‌ها را از بین برد، تاکنون موضع رسمی و واحدی از سوی دولت اسرائیل درباره چگونگی برخورد با یمن اعلام نشده است. اسموتریچ در مصاحبه‌ای با کانال ۱۴ عبری گفت: حوثی‌ها زیرساخت‌های بزرگی در زیر زمین دارند؛ این یک تهدید بزرگ است که باید از بین برود.

این اظهارات هم‌زمان با واکنش رسانه‌های اسرائیلی به پست حزام الأسد، عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله، در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عبری منتشر شد. او در پاسخ به حملات اخیر اسرائیل به جنوب لبنان نوشت: حمله صهیونیستی پیش از طلوع آفتاب منطقه مصیلح را هدف قرار داد، به نظر می‌رسد می‌خواهند به پناهگاه‌هایشان بازگردند. رسانه‌های اسرائیلی همچنین به نقل از تحلیلگران یمنی مخالف انصارالله گزارش دادند که ادامه درگیری برای این جنبش دیگر فقط یک تاکتیک نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است؛ زیرا این وضعیت به آن کمک می‌کند روایت خود را به عنوان مبارزه با آمریکا و اسرائیل، تثبیت کند.

تحلیلگران اسرائیلی همچنین معتقدند انصارالله طی سال‌های اخیر نیروی مازاد قابل‌توجهی به‌دست آورده که نتیجه‌ای از تمرکز منابع اقتصادی، رسانه‌ای و قبیله‌ای خود بر فعالیت نظامی علیه اسرائیل است. این امر توان جنبش را برای تحمل ضربات و گسترش قدرتش افزایش داده است. به گفته تحلیلگران، انصارالله ممکن است این نیرو را به سمت خصومت‌های داخلی هدایت کند و در صورت موفقیت، دوباره توان تحریک و تهدید اسرائیل را به‌دست آورد.

گفت‌وگوهای اسرائیلی درباره آینده رویارویی با یمن تا حدی با نگرانی‌ها درباره درگیری در دریای سرخ همپوشانی دارد. اسرائیلی‌ها بر بُعد امنیتی تأکید می‌کنند، در حالی که نگاه غربی بیشتر بر پیامدهای اقتصادی متمرکز است؛ چراکه توقف بسیاری از خطوط حمل‌ونقل از تنگه باب‌المندب باعث نگرانی در میان قدرت‌های اقتصادی شده است. با وجود آتش‌بس غزه، کارشناسان کشتیرانی و فعالان صنعت حمل‌ونقل انتظار ندارند کشتی‌های تجاری به‌زودی به دریای سرخ بازگردند.

وب‌سایت «ترید وینـدز» به نقل از منابعی در بازار کشتیرانی گزارش داد که شرکت‌های بیمه تا زمانی که مطمئن نشوند آتش‌بس میان اسرائیل و حماس پایدار است، نرخ‌های بیمه کشتی‌های عبوری از مناطق پرخطر دریای سرخ و خلیج عدن را کاهش نخواهند داد. سکوت انصارالله در مورد تحولات دریای سرخ نیز باعث افزایش احتیاط و نگرانی شرکت‌های حمل‌ونقل شده است. آلن مورفی، مؤسس و رئیس شرکت «Sea Intelligence»، در این زمینه گفت: وضعیت هنوز در مراحل اولیه است و هیچ تضمینی برای ادامه آتش‌بس وجود ندارد.

او افزود: ممکن است انصارالله آتش‌بس را پاسخ کافی به خواسته‌هایش نداند و شرط ایجاد کشور مستقل فلسطینی را برای توقف حملات مطرح کند که شرطی پیچیده و دشوار برای تحقق است. مورفی همچنین گفت که برای بازگشت کشتی‌ها، یک پازل ژئوپلیتیکی باید حل شود و این مسئله فراتر از توان شرکت‌های حمل‌ونقل است. به گفته او، این شرکت‌ها احتمالاً خواهان تضمین‌های محکم از سوی انصارالله در مورد عدم حمله به کشتی‌ها و نیز حمایت امنیتی غربی پیش از بازگشت خواهند بود.

از منظر صنعت دریانوردی، مورفی پیش‌بینی کرد که در صورت بازگشایی تدریجی مسیرها، ائتلاف‌های بزرگ کشتیرانی به‌صورت مرحله‌ای به کانال سوئز باز خواهند گشت. در صورتی که بازگشت هم‌زمان و گسترده‌ای رخ دهد، ممکن است ازدحام و اختلالی ایجاد شود که بین دو تا شش ماه ادامه یابد و تأثیر منفی بر زنجیره‌های تأمین و هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی بگذارد. شبکه CNBC آمریکا نیز پیش‌بینی کرد: ازدحام بنادر برای چندین ماه ادامه خواهد داشت و با افزایش فشار بر بنادر و کند شدن عملیات، ممکن است کشتی‌ها در انتظار تخلیه معطل بمانند و برخی سفرهای دریایی لغو شوند.

