به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه دیدار مقدماتی جام جهانی میان تیم‌های ملی ایتالیا و رژیم صهیونیستی، دولت ایتالیا با توجه به تنش‌های فزاینده بر سر موضع رم در قبال جنگ غزه، نیروهای ارتش را در خیابان‌های شهر اودینه مستقر کرده است.

این مسابقه در حالی سه‌شنبه شب برگزار می‌شود که در گروه مقدماتی جام جهانی، ایتالیا در رده دوم و رژیم اشغالگر در رده سوم قرار دارند.

انتظار می‌رود هزاران معترض ایتالیایی در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی در مسابقات، راهی اودینه شوند.

