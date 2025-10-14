  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

استقرار ارتش ایتالیا در خیابان‌ها پیش از دیدار حساس فوتبال برابر رژیم صهیونیستی

۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۱
کد خبر: 1738674
استقرار ارتش ایتالیا در خیابان‌ها پیش از دیدار حساس فوتبال برابر رژیم صهیونیستی

تنش‌های ناشی از جنگ غزه حالا به زمین فوتبال رسیده است؛ ایتالیا با اتخاذ تدابیر امنیتی بی‌سابقه، خود را برای دیداری آماده می‌کند که فراتر از یک مسابقه ورزشی ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه دیدار مقدماتی جام جهانی میان تیم‌های ملی ایتالیا و رژیم صهیونیستی، دولت ایتالیا با توجه به تنش‌های فزاینده بر سر موضع رم در قبال جنگ غزه، نیروهای ارتش را در خیابان‌های شهر اودینه مستقر کرده است.

این مسابقه در حالی سه‌شنبه شب برگزار می‌شود که در گروه مقدماتی جام جهانی، ایتالیا در رده دوم و رژیم اشغالگر در رده سوم قرار دارند.

 انتظار می‌رود هزاران معترض ایتالیایی در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی در مسابقات، راهی اودینه شوند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha