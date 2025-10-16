رمز ناکامی اسرائیل در یافتن اسرا/ روایت پنهان از جنگ اطلاعاتی در دل غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، حمله‌ای هماهنگ از سوی نیروهای مقاومت فلسطین به مواضع نظامی اسرائیل در اطراف نوار غزه آغاز شد؛ حمله‌ای که معادلات امنیتی این رژیم را به‌کلی دگرگون کرد.

در این عملیات، بیش از ۲۵۰ اسرائیلی از جمله نظامیان، افسران و شهرک‌نشینان به اسارت درآمدند — رخدادی که تل‌آویو هنوز نتوانسته تبعات امنیتی آن را کنترل کند.

به نوشته‌ی العربی‌الجدید، طی دو سال گذشته، یگان‌های نظامی مقاومت از جمله کتائب القسام و سرایاالقدس با بهره‌گیری از تاکتیک‌های امنیتی پیچیده و انضباط آهنین، توانستند اسرا را از دید ارتش اسرائیل پنهان نگه دارند و حتی در میانه شدیدترین حملات زمینی، آنان را به‌صورت امن جابه‌جا کنند.

عملیات سایه و سراب؛ دو ستون امنیتی مقاومت

منابع میدانی تأکید می‌کنند که در جریان نبرد غزه، دو واحد ویژه نقشی تعیین‌کننده در پایداری مقاومت داشته‌اند:

یگان سایه از گردان‌های قسام،

و یگان سراب از سرایاالقدس.

این دو یگان، مسئولیت مستقیم حفاظت، نگهداری و انتقال اسرا را بر عهده داشتند. با وجود ده‌ها عملیات زمینی و هوایی اسرائیل، تنها در دو مورد — در الشابوره رفح و اردوگاه النصیرات — ارتش اسرائیل توانست به نتایجی محدود دست یابد.

منابع اطلاعاتی در تل‌آویو نیز اذعان کرده‌اند که مقاومت با استفاده از شبکه تونل‌ها، ساختار غیرمتمرکز فرماندهی و سطح بالای رازداری، موفق شده سیستم اطلاعاتی اسرائیل را سردرگم و ناتوان کند.

یگان سایه؛ تجربه‌ای ریشه‌دار در جنگ اسرا

یگان سایه سال‌ها پیش از جنگ اخیر و در سال ۲۰۰۶، در پی تجربه اسارت گیلعاد شالیت تأسیس شد. هدف آن، ایجاد ساختاری حرفه‌ای برای حفاظت و مخفی‌سازی اسرا بود.

باسم عیسی، فرمانده پیشین تیپ غزه در گردان‌های قسام که در جنگ ۲۰۲۱ ترور شد، از بنیان‌گذاران اصلی این یگان بود. او نقشی اساسی در پنهان‌سازی شالیت ایفا کرد؛ مأموریتی که پنج سال و پنج ماه ادامه یافت و نهایتاً با آزادی ۱۰۲۷ اسیر فلسطینی در ازای تحویل شالیت پایان گرفت.

در جنگ کنونی نیز، یگان سایه در سه توافق تبادل اسرا نقش محوری داشت و به گفته منابع فلسطینی، در مجموع ۳۹۸۵ اسیر فلسطینی آزاد شدند؛ از جمله ۴۸۶ محکوم به حبس ابد و ۳۱۹ نفر با احکام سنگین.

یگان سراب؛ واحدی مخفی در ساختار جهاد اسلامی

در کنار یگان سایه، یگان سراب در سرایاالقدس به عنوان یکی از محرمانه‌ترین و منسجم‌ترین واحدهای مقاومت شناخته می‌شود. مأموریت این یگان، مدیریت پرونده اسرا و مفقودان اسرائیلی است؛ مأموریتی که مستلزم دقت بالا و هماهنگی میان بخش‌های امنیتی و سیاسی مقاومت است.

اعضای این یگان نخستین بار در نوامبر ۲۰۲۳ در جریان توافق انسانی تبادل اسرا دیده شدند و حضورشان در توافق دوحه در ژانویه ۲۰۲۵ پررنگ‌تر شد. این یگان با ساختار چندلایه و ارتباط مستقیم با تیم‌های مذاکره‌کننده، نقشی کلیدی در پیشبرد پرونده اسرا ایفا کرده است.

جنگی فراتر از میدان؛ برتری مقاومت در نبرد اطلاعات

دو سال پس از آغاز نبرد، تل‌آویو هنوز نتوانسته مکان، مسیر انتقال یا ساختار نگهداری اسرا را شناسایی کند.

تحلیلگران معتقدند که مقاومت فلسطین با تکیه بر دانش امنیتی بومی، تجربه میدانی و انسجام سازمانی، موفق شده یکی از پیچیده‌ترین نبردهای اطلاعاتی معاصر را به سود خود رقم بزند.

در حالی که ارتش اسرائیل با بهره‌گیری از جدیدترین تجهیزات اطلاعاتی و پهپادهای شناسایی هنوز در پی ردّی از اسراست، واقعیت میدانی نشان می‌دهد ابتکار و نظم مقاومت، دست‌کم تا این لحظه، بر قدرت تکنولوژیک اسرائیل پیشی گرفته است.

