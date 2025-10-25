به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از شهرک‌نشینان اسرائیلی بامداد شنبه به روستای المغیر در شمال شرق رام‌الله حمله کردند و سه خودروی متعلق به فلسطینی‌ها را به آتش کشیدند.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا»، امین ابو علیا رئیس شورای روستای المغیر، اعلام کرد که شهرک‌نشینان به بخش غربی روستا یورش بردند و پس از آتش‌زدن خودروها، با مقاومت شهروندان غیرمسلح روبه‌رو شدند و مجبور به عقب‌نشینی شدند.

پس از این حمله، نیروهای ارتش اسرائیل وارد روستا شدند، اما هیچ گزارشی از مجروحیت یا بازداشت شهروندان فلسطینی منتشر نشده است.

در ساعات پیش از این حادثه، شهرک‌نشینان به خودروهای فلسطینی در نزدیکی منطقه مرج سیع، واقع بین روستاهای المغیر و ابو فلاح، حمله کرده بودند.

بر اساس گزارش «وفا» از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شهرک‌نشینان اسرائیلی ۷۱۵۴ مورد حمله به شهروندان و اموال فلسطینی‌ها در کرانه باختری انجام داده‌اند که منجر به شهادت ۳۴ نفر شده است.

در ساعات پایانی شب جمعه، نیروهای اشغالگر به شهر تقوع در جنوب شرق بیت‌لحم یورش بردند و در چند محله مستقر شدند. این اقدام منجر به درگیری با شهروندان شد و ارتش اسرائیل از گلوله جنگی و گاز سمی استفاده کرد. همچنین، تعدادی از کودکان و نوجوانان توسط نیروهای اشغالگر بازداشت شدند.

همزمان با آغاز فصل برداشت زیتون در هفته اول اکتبر، حملات شهرک‌نشینان به کشاورزان فلسطینی شدت گرفته است. طبق آمار هیئت مقاومت، دست‌کم ۱۵۸ حمله در نقاط مختلف کرانه باختری ثبت شده است.

آجیت سونگای، مدیر دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین، اعلام کرد که حملات شهرک‌نشینان در دو هفته اول فصل برداشت زیتون در سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، ۱۳ درصد افزایش داشته است.

روز جمعه، منابع پزشکی اعلام کردند که یک نوجوان فلسطینی بر اثر جراحات ناشی از گلوله‌باران ارتش اسرائیل در جریان یورش به اردوگاه عسکر در شرق نابلس، به شهادت رسید. جمعیت هلال احمر فلسطین نیز تأیید کرد که این نوجوان در وضعیت بحرانی به بیمارستان منتقل شده بود.

نیروهای اشغالگر روز جمعه به شهر الخضر در جنوب بیت‌لحم حمله کردند و یک واحد مسکونی را بازرسی کردند. همچنین، چهار شهروند فلسطینی در استان الخلیل پس از یورش به منازلشان بازداشت شدند. ارتش اسرائیل چندین منزل متعلق به خانواده‌های الأطرش و الرجبی را نیز بازرسی کرد.

در ادامه این اقدامات، ارتش اسرائیل چندین ایست بازرسی نظامی در ورودی‌های شهرها، روستاها و اردوگاه‌های استان الخلیل ایجاد کرده و برخی مسیرهای اصلی و فرعی را با دروازه‌های آهنی، بلوک‌های سیمانی و خاک‌ریزها مسدود کرده است.

..................................

پایان پیام/ 167