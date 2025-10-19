مراسم بزرگداشت شهید احمد زکزاکی در نیجریه برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت شهید احمد زکزاکی، فرزند شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، در این کشور برگزار شد و حاضرین با زندگی و مبارزات این شهید بزرگوار آشنا شدند.
در بخش آغازین مراسم، برنامه با تلاوت قرآن و ارائه مطالب آموزشی توسط گروههای مختلف آغاز شد. شیخ محمد، یکی از سخنرانان حاضر، در صحبتهای خود به موضوع «مبارزه فلسطین، وضعیت کنونی و درسهای آموختنی» پرداخت و دکتر نجیب مایگاتاری نیز درباره «شهید احمد از منظر تاریخی و جامعهشناسی» صحبت کرد. همچنین یک گروه موسیقی با اجرای سرودها و نوای شهداء، فضای مراسم را زینت بخشید.
سال ۹۳، در جریان حمله گروه تروریستی بوکوحرام به شرکتکنندگان در مراسم روز قدس در نیجریه، سه فرزند شیخ ابراهیم زکزاکی—احمد، حمید و محمود پس از دستگیری و تحمل شکنجههای فراوان به مقام والای شهادت رسیدند؛ علی دیگر فرزند شیخ زکزاکی هم که در مراسم حضور داشت، در این حمله تیر خورد و بعدها در پی شدت جراحت او نیز شهید شد.
