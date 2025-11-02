به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حسینیه رسول‌الاکرم در ایالت کادونا، نیجریه، شیخ اسماعیل یوشع هر هفته، جمعه‌ها، دروس اخلاق و تربیتی ویژه دانش‌آموزان شیعه برگزار می‌کند که بر زندگی و تعالیم پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) تمرکز دارد.

در این درس‌ها، دانش‌آموزان با مفاهیم تربیت شخصیتی، مهربانی و رفتار اخلاقی بر اساس سیره پیامبر (ص) آشنا می‌شوند. برنامه همچنین کاربرد عملی این آموزه‌ها در زندگی روزمره را مورد تأکید قرار می‌دهد و به نوجوانان و جوانان مسلمان شیعه در بخش کودانِ کادونا کمک می‌کند تا ایمان و آگاهی اخلاقی خود را تقویت کنند.

