  1. صفحه اصلی
  2. ویژه‌نامه‌
  3. ویژه ‏نامه | شیعیان نیجریه

برگزاری درس اخلاق برای دانش‌آموزان شیعه در حسینیۀ رسول‌الاکرم نیجریه + تصاویر

۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۳
کد مطلب: 1745729
برگزاری درس اخلاق برای دانش‌آموزان شیعه در حسینیۀ رسول‌الاکرم نیجریه + تصاویر

شیخ اسماعیل یوشع هر جمعه در حسینیه رسول‌الاکرم ایالت کادونای نیجریه، دروس اخلاق و تربیت اسلامی ویژه دانش‌آموزان شیعه برگزار می‌کند و اصول مهربانی، اخلاق و زندگی بر اساس سیره پیامبر (ص) را آموزش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حسینیه رسول‌الاکرم در ایالت کادونا، نیجریه، شیخ اسماعیل یوشع هر هفته، جمعه‌ها، دروس اخلاق و تربیتی ویژه دانش‌آموزان شیعه برگزار می‌کند که بر زندگی و تعالیم پیامبر اسلام  (ص) و اهل بیت (ع) تمرکز دارد.

در این درس‌ها، دانش‌آموزان با مفاهیم تربیت شخصیتی، مهربانی و رفتار اخلاقی بر اساس سیره پیامبر (ص) آشنا می‌شوند. برنامه همچنین کاربرد عملی این آموزه‌ها در زندگی روزمره را مورد تأکید قرار می‌دهد و به نوجوانان و جوانان مسلمان شیعه در  بخش کودانِ کادونا کمک می‌کند تا ایمان و آگاهی اخلاقی خود را تقویت کنند.

برگزاری درس اخلاق برای دانش‌آموزان شیعه در حسینیۀ رسول‌الاکرم نیجریه + تصاویر

برگزاری درس اخلاق برای دانش‌آموزان شیعه در حسینیۀ رسول‌الاکرم نیجریه + تصاویر

برگزاری درس اخلاق برای دانش‌آموزان شیعه در حسینیۀ رسول‌الاکرم نیجریه + تصاویر

...............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha