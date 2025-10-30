  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آفریقا

دیدار تیم سازنده فیلم تاریخی سلطان عطا طاهر با شیخ زکزاکی + تصاویر

۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۵
کد مطلب: 1744689
دیدار تیم سازنده فیلم تاریخی سلطان عطا طاهر با شیخ زکزاکی + تصاویر

تیم تولید فیلم تاریخی درباره زندگی محمد عطا طاهر اول، آخرین سلطان مستقل خلافت سوکوتو، روز گذشته با شیخ ابراهیم زکزاکی دیدار و گزارش پیشرفت پروژه را ارائه کردند؛ شیخ زکزاکی نیز برای موفقیت این فیلم دعا و راهنمایی‌های لازم را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تیم تولید فیلم «IM Production» که در حال ساخت فیلم تاریخی درباره زندگی سلطان عطا طاهر است، روز گذشته با شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل مسلمانان نیجریه دیدار کردند. در این ملاقات، تیم تولید گزارشی از روند پیشرفت پروژه و دستاوردهای به‌دست آمده ارائه داد.

شیخ زکزاکی هم ضمن ارائه راهنمایی‌های لازم به گروه، برای موفقیت پروژه دعا کرده و آرزوی پیشرفت و به ثمر رسیدن تلاش‌های آنان را داشت.

محمد عطا طاهر اول، آخرین سلطان مستقل خلافت سوکوتو در نیجریه، بود که در سال ۱۹۰۲ به تخت نشست و در نبرد با بریتانیایی‌ها در ۱۹۰۳ کشته شد. فیلم مذکور زندگی و تاریخچه او را به تصویر می‌کشد.

دیدار تیم سازنده فیلم تاریخی سلطان عطا طاهر با شیخ زکزاکی + تصاویر

دیدار تیم سازنده فیلم تاریخی سلطان عطا طاهر با شیخ زکزاکی + تصاویر

دیدار تیم سازنده فیلم تاریخی سلطان عطا طاهر با شیخ زکزاکی + تصاویر

دیدار تیم سازنده فیلم تاریخی سلطان عطا طاهر با شیخ زکزاکی + تصاویر

دیدار تیم سازنده فیلم تاریخی سلطان عطا طاهر با شیخ زکزاکی + تصاویر

دیدار تیم سازنده فیلم تاریخی سلطان عطا طاهر با شیخ زکزاکی + تصاویر

دیدار تیم سازنده فیلم تاریخی سلطان عطا طاهر با شیخ زکزاکی + تصاویر

دیدار تیم سازنده فیلم تاریخی سلطان عطا طاهر با شیخ زکزاکی + تصاویر

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha