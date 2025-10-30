دیدار تیم سازنده فیلم تاریخی سلطان عطا طاهر با شیخ زکزاکی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تیم تولید فیلم «IM Production» که در حال ساخت فیلم تاریخی درباره زندگی سلطان عطا طاهر است، روز گذشته با شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل مسلمانان نیجریه دیدار کردند. در این ملاقات، تیم تولید گزارشی از روند پیشرفت پروژه و دستاوردهای بهدست آمده ارائه داد.
شیخ زکزاکی هم ضمن ارائه راهنماییهای لازم به گروه، برای موفقیت پروژه دعا کرده و آرزوی پیشرفت و به ثمر رسیدن تلاشهای آنان را داشت.
محمد عطا طاهر اول، آخرین سلطان مستقل خلافت سوکوتو در نیجریه، بود که در سال ۱۹۰۲ به تخت نشست و در نبرد با بریتانیاییها در ۱۹۰۳ کشته شد. فیلم مذکور زندگی و تاریخچه او را به تصویر میکشد.
