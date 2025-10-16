به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان مقالات همایش بینالمللی با عنوان «بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران با تأکید بر میراث علمی ملاعبداللّه یزدی» از سوی دانشگاه شیراز منتشر شد. این همایش با هدف تحلیل نقش تاریخی مکتب شیراز در شکوفایی علوم عقلی ایران و جهان اسلام، در آبانماه برگزار میشود.
این رویداد علمی با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی، حوزه علمیه استان فارس، مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، دبیرخانه بینالمللی علامه بهابادی یزدی، دانشگاه کوفه، استانداری فارس و دفتر یونسکو در ایران برگزار میشود.
محورهای همایش
بخش نخست همایش بر مدرسه منصوریه و سنت عقلانی شیراز از جمله بررسی تطبیقی آثار ملاعبداللّه یزدی، نقش شیراز در شکلگیری سنت عقلانی ایران، جایگاه مدرسه منصوریه در توسعه منطق اسلامی و نقش نهادهای محلی در اعتلای علوم عقلی تمرکز دارد.
در بخش دوم نیز مباحثی همچون عقلانیت در عصر صفویه، میراث فلسفی مکتب شیراز، پیوند سنت عقلگرایی با نظام آموزشی و نقش ملاعبداللّه یزدی در تثبیت عقلانیت برهانی مطرح خواهد شد.
زمان و مکان برگزاری
نشست نخست همایش بینالمللی ۲۸ آبانماه ۱۴۰۴ صبح در دانشگاه شیراز و بعدازظهر در مرکز همایشهای حوزه علمیه استان فارس برگزار میشود.
از استادان، پژوهشگران و علاقهمندان دعوت شده است مقالات خود را در محورهای اعلامشده به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
