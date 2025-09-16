به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح یزدی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به روز علوم انسانی اسلامی اظهار کرد: روز رحلت علامه مصباح یزدی به عنوان روز علوم انسانی اسلامی نامگذاری شده و این نامگذاری به دلیل نقش علامه مصباح یزدی در علوم انسانی اسلامی است. علمامه مصباح یزدی از پیشگامان در عرصه علوم انسانی اسلامی بود. وی پرداختن به این عرصه را ابتدا در مدرسه حقانی شروع شد و پس از آن برای کار در عرصه علوم انسانی اسلامی، بخش آموزش موسسه در راه حق را پایه گذاری کرد. علامه مصباح یزدی در ادامه راه پس از انقلاب فرهنگی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه را با حضور اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی، تاسیس نمود. راه اندازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از فعالیت های دیگر علامه مصباح یزدی در راستای علوم انسانی اسلامی بود.

وی ادامه داد: فعالیت های علامه مصباح یزدی چه در زمان حیات امام خمینی(ره) و چه در دوره رهبری آیت الله خامنه ای مورد حمایت آنها بود و این نشان دهنده توجه امامین انقلاب به علوم انسانی است. علامه مصباح یزدی علاوه بر تاسیس موسسات به نظریه پردازی در عرصه علوم انسانی اسلامی پرداخت. نظریه پردازی در عرصه فلسفه اخلاق از جمله اقدامات وی بود. علامه مصباح یزدی همچنین نظریه های برجسته ای در عرصه های فلسفه سیاسی و فلسفه علوم و تربیت داشت. وی در زمان حضور خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش کرد که اسلامی سازی علوم انسانی در نظام برنامه ریزی کشور، جایگاه خودش را پیدا کند. علامه مصباح یزدی همچنین در زمان حضور در شورای عالی حوزه های علمیه برای قرار گرفتن علوم انسانی اسلامی در برنامه درسی حوزه، تلاش کرد.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، برگزاری همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی را محصول همکاری این موسسه با شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و تصریح کرد: این همایش برای بزرگداشت علامه مصباح یزدی است و محورهای آن فلسفه علوم انسانی اسلامی، اخلاق اسلامی، علوم تربیتی اسلامی، روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، حقوق اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، مدیریت اسلامی و منظومه فکری و خدمات علمی علامه مصباح یزدی است. مهلت ارسال مقاله به همایش تا اول آبان ۱۴۰۴ است و این همایش در روز ۱۱ دی ۱۴۰۴، برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد فولادی دبیر اجرایی همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در ادامه نشست با اشاره به این همایش اظهار کرد: همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی با مشارکت دانشگاه های مختلف برگزار می شود و پیش نشست هایی برای این همایش در دانشگاه هایی همچون دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شیراز، برگزار خواهد شد. در این شنست ها مباحث جدی و علمی، مطرح می شود و هدف ما این است که علوم انسانی اسلایم، امتداد اجتماعی پیدا کند و مسائل جامعه را حل کند.

وی ادامه داد: ۱۵۲ مقاله تاکنون به همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی رسیده و بخشی از ارزیابی اولیه این مقالات انجام شده است. ۶۰ کرسی و نشست علمی برای این همایش پیش بینی شده است. همچنین مصاحبه با شخصیت های حوزوی و اندیشمندان برای همایش نیز انجام می شود.

حجت الاسلام و المسلمین «محمدحسین رجبی» دبیر ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی در بخش پایانی نشست با اشاره به فعالیت های این ستاد اظهار کرد: ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی بعد از چهلم ارتحال این عالم برجسته راه اندازی شد و ستاد هر ساله مراسم باشکوهی را در سالروز درگذشت علامه مصباح یزدی، برگزار می کند. شهید آیت الله رئیسی در زمان ریاست جمهوری خود سخنران هر ساله مراسم بزرگداشت علامه مصباح یزدی بود و شخصیت هایی همچون شهید سید حسن نصرالله و شیخ ابراهیم زکزاکی پیام های تصویری و مکتوب برای این مراسم ارسال می کردند.

دبیر ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی خاطرنشان کرد: سال گذشته مراسم های بزرگداشت علامه مصباح یزدی علاوه بر تهران در ۱۰۰ نقطه کشور، برگزار شد و امسال این مراسم گستره تر از هر سال با شعار «ولایت فقیه؛ محور اتحاد و پرچمدار مقاومت» برگزار می شود. علامه مصباح یزدی تنها یک شخصیت ملی نیست، بلکه این عالم برجسته یک شخصیت بین المللی به شمار می رود، او در زمان حیات خود با رهبران مقاومت به خصوص مقامات حزب الله ارتباط بسیار خوبی داشت.

