به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گروه مسلح از استان ادلب، روز گذشته با یورش به یک منزل مسکونی در منطقه «حُجَیرة» واقع در جنوب دمشق، یک خانواده شیعه سوری را به‌زور از خانه خود بیرون کردند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که تنش‌های فرقه‌ای و وضعیت ناامن در سوریه در حال افزایش است.

خانواده اخراج‌شده از خاندان «آل قاق» هستند و اصالتاً از اهالی شهرک «کُفریا» در حومه استان ادلب سوریه به شمار می‌روند. آن‌ها با وجود در اختیار داشتن سند رسمی مالکیت منزل، با تهدید و اجبار، و بدون هیچ‌گونه پاسخگویی یا مداخله نیروهای امنیتی حکومت جولانی، ناچار به ترک خانه خود شدند.

منابع محلی می‌گویند این خانواده پس از بیرون‌رانده شدن، تهدیدات بیشتری دریافت کرده‌اند، اما تا این لحظه، نهادهای امنیتی حکومت جولانی هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده‌اند.

این خانواده از آخرین خانواده‌های شیعه‌ای بود که همچنان در منطقه «حُجَیرة» سکونت داشتند؛ در شرایطی که تهدیدها و حملات علیه اقلیت‌های مذهبی در برخی مناطق حومه دمشق ـ که میزبان آوارگان شمال سوریه است ـ رو به افزایش بوده و در عین حال، هیچ‌گونه پیگرد یا بازدارندگی قانونی وجود ندارد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸