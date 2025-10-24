آزادی جنجالی قاتلان یک جوان شیعه سوری توسط حکومت جولانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در شمال سوریه گزارش دادند که نیروهای امنیتی حکومت جولانی، دو فردی را که به قتل یک جوان شیعه سوری در نزدیکی منطقه «بیانون» در حومه شمالی استان حلب متهم بودند، تنها یک ماه پس از بازداشت آزاد کردهاند؛ اقدامی که موجی از خشم و اعتراض عمومی را به دلیل عدم محاکمه آنان برانگیخته است.
به گفتهی دیدبان حقوق بشر سوریه، آزادی این متهمان به قتل در پی درخواست خانوادههایشان صورت گرفته است. این خانوادهها پیشتر در شهرک بیانون تجمع اعتراضی برگزار کرده و بازداشت بستگان خود را غیرقانونی و خودسرانه توصیف کرده بودند.
همچنین در شهرکهای بیانون و رتیان در حومه شمالی حلب، تظاهراتی از سوی ساکنان محلی برگزار شد. معترضان خواستار آزادی دو فرد بازداشتشده از اهالی بیانون بودند که به مشارکت در قتل یک جوان شیعه سوری از شهر الزهراء — منطقهای با اکثریت شیعه — متهم شدهاند.
یادآور میشود که در تاریخ ۲۱ سپتامبر گذشته(۲۳ شهریور)، یک جوان شیعه سوری در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس در نزدیکی تقاطع «بیانون» در حومه شمالی حلب به شهادت رسید و دو نفر دیگر نیز به شدت زخمی شدند. این حادثه هنگام حرکت قربانیان به سمت محل کار خود در مناطق تحت کنترل حکومت جولانی، روی داد.
