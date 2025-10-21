به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چندین گزارش مختلف حاکی از آن است که طی ماههای گذشته اقلیت علوی در مناطق ساحلی سوریه و در حومه دمشق هدف حملات فرقهای قرار گرفتهاند. برای نمونه، در گزارش موردی که توسط رسانه ان پی آر منتشر شده، بیش از هزار نفر از علویان تنها در ماه مارس ۲۰۲۵ کشته شدهاند.
در گزارش دیگری، رئیس حکومت موقت سوریه، احمد الشرع، هشدار داده که این خشونتها «تهدیدی برای وحدت ملی» است و کمیسیونی برای تحقیق تشکیل داده است.
سابقه حمله به مناطق علوینشین مانند روستاهای لب ساحل، یا محلههای علوینشین حمص، لاذقیه، و … وجود دارد.
در شبکههای اجتماعی ویدئویی منتشر شده که در آن فردی مسلح گفته است آماده است محله جبل الورد دمشق را تخلیه کرده و علویان ساکن آن را هدف قرار دهد. هرچند ما نتوانستیم منشأ مستقل و تأیید شده این ویدئو را با دقت رصد کنیم، اما انتشار چنین ویدئوهایی خود نشانهای از فضای تهدیدآمیز و روانی است که اقلیت علوی با آن مواجهند. (ویدیوی زیر)
وضعیت محله جبل الورد و علویان دمشق
محله جبل الورد در حومه دمشق، محلی است که اکثر ساکنان آن را علویان تشکیل میدهند. هرچند گزارش مستقلی درباره حمله مشخص به این محله منتشر نشده است، تهدید موجود در ویدئو و فضای رسانهای نشان میدهد که سلامت و امنیت این اقلیت در معرض تهدید قرار دارد.
علویان دمشق همواره نقش مهمی در ثبات اجتماعی، مقاومت و اجتماع چندفرقهای سوریه داشتند و اینک شاهدند که امنیت آنها توسط جریانهای مسلح نادیده گرفته شده است.
چرا حکومت جولانی مانع نمیشود؟
حکومت جولانی که در دمشق و بخش مرکزی و شمالی و غربی سوریه تسلط دارد، اینک مورد سوال جدی است. باید پرسید چرا از ورود نیروهای تروریستی به محلههای حساس علوی جلوگیری نمیکنند؟ چرا از محافظت از اقلیت علوی خودداری میکنند؟
سکوت یا بیتفاوتی در برابر تهدیدات فرقهای، در عمل به تشدید ناامنی برای علویان منجر شده است. حکومت سوریه نیز باید پاسخ دهد که چرا در دمشق و اطراف آن، محلههایی با جمعیت عمدتاً علوی، همچنان در معرض تهدید هستند و امنیت آنها تضمین نشده است.
درخواست برای حمایت و اقدام فوری
ضمن تأکید بر جنبه انسانی و فرافرقهای این بحران، از نهادهای بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری و کشورهای مؤثر در سوریه انتظار میرود وارد عمل شوند و برای محافظت از اقلیتهای سوریه از جمله علویان، اقداماتی اتخاذ شود.
همچنین از حکومت جولانی که فعلا مسلط بر بخش بزرگی از سوریه است انتظار میرود که بهجای بهرهبرداری از اختلافات فرقهای، به ایجاد امنیت مشترک اهتمام ورزند و مانع نفوذ تروریستها به مناطق حساس علویها شوند. حکومت سوریه مسئول است که امنیت همه شهروندان را فارغ از مذهب یا قومیت تضمین کند.
در شرایطی که سوریه پس از سالها جنگ و بحران بهدنبال بازسازی باشد نباید وضعیت اقلیتها را به فراموشی سپرد. علویان، بهعنوان یکی از ارکان اجتماع سوریه، نیازمند حمایت، امنیت و حق حضور برابر هستند. تهدیدات فرقهای علیه آنها، نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه تهدیدی جدّی برای ثبات ملی سوریه به شمار میآید. سکوت در برابر این حملات، یا اجازه ورود به این فضای فرقهای، نمیتواند پاسخی برای پرسشهای عدالتخواهانه باشد.
