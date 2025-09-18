یورش مرگبار عناصر امنیتی حکومت جولانی به منطقه زینبیه دمشق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناحیه «بَهدَلیه» در منطقه زینبیه در حومه شهر دمشق شاهد یک عملیات امنیتی بود که توسط نیروهای امنیت عمومی حکومت جولانی انجام شد.

در جریان این عملیات، نیروهای امنیتی حکومت جولانی به سمت یک جوان شیعه سوری تیراندازی کردند که بر اثر آن به شدت زخمی شد و در حالی که وضعیت او بحرانی گزارش شده، به بیمارستان منتقل گردید.

به طور همزمان، نیروهای امنیتی حکومت جولانی در همان عملیات، جوان دیگری را که اهل شهرک بُصری الشام است، بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تا این لحظه هیچ اطلاعاتی درباره دلایل بازداشت او منتشر نشده است.

