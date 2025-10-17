قانون تازه لهستان؛ معافیت کامل از مالیات برای والدین دارای دو فرزند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیسجمهوری لهستان قانونی تازه را امضا کرده است که معافیت کامل از مالیات بر درآمد شخصی را برای والدینی که دستکم دو فرزند دارند برقرار میکند. هدف از این اصلاح، حمایت از خانوادهها، افزایش سطح درآمد آنها و تقویت رشد اقتصادی در کشور اعلام شده است.
این طرح که در ماه اوت از سوی کارول ناوروِتسکی، رئیسجمهوری لهستان پیشنهاد شد، خانوادههایی را که درآمد سالانه آنها تا سقف ۱۴۰ هزار زلوتی (معادل حدود ۳۳ هزار یورو) است، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میکند. بدین ترتیب، همه اولیایی که مسئولیت قانونی نگهداری از کودکان را بر عهده دارند، از جمله قیمهای قانونی و سرپرستان کودکان به فرزندخواندگی گرفته شده، مشمول این معافیت مالیاتی خواهند شد.
بر اساس محاسبات نهاد ریاست جمهوری لهستان، اجرای این قانون موجب میشود تا خانوادههای متوسط این کشور هر ماه حدود ۱۰۰۰ زلوتی (معادل تقریباً ۲۳۵ یورو) درآمد بیشتری در اختیار داشته باشند. با این حال، نتایج واقعی اجرای این قانون در اظهارنامههای مالیاتی سال ۲۰۲۶ که در سال ۲۰۲۷ تسلیم میشود، مشخص خواهد شد.
هدف از این اصلاحات، کاهش بار مالیاتی بر خانوادهها، افزایش درآمد قابل تصرف، و ترغیب شهروندان به فعالیت اقتصادی بیشتر اعلام شده است.
کارول ناوروِتسکی، رئیسجمهوری لهستان، این طرح را یکی از وعدههای اصلی کارزار انتخاباتی خود قرار داده بود. وی در ماه مارس سندی موسوم به «قرارداد با مردم لهستان» را ارائه کرد که در آن اجرای این معافیت مالیاتی را از نخستین روز ریاست جمهوری خود وعده داده بود. پس از پیروزی در دور دوم انتخابات در ماه ژوئن، وی به وعده خود عمل کرد و در هشتم اوت (۱۷ مرداد) این لایحه را بهطور نمادین امضا و سپس برای تصویب به پارلمان ارسال کرد.
طرح موسوم به «مالیات صفر» بخشی از بسته گستردهتر اصلاحات اقتصادی تحت عنوان «زره مالیاتی» است؛ بستهای که شامل کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۲۳ درصد به ۲۲ درصد، لغو مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای نظام شاخصگذاری مستمریها بر پایه سهمیهبندی نیز میشود.
دفتر رئیسجمهوری لهستان اعلام کرده است که منابع مالی این طرح از طریق اصلاح و سختگیری بیشتر در نظام مالیاتی تأمین میشود و ارزش آن حدود ۱۴ میلیارد زلوتی (معادل ۳ میلیارد یورو) برآورد شده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جمعآوری چنین مبلغی تنها از این طریق، چندان واقعبینانه نیست.
برخی کارشناسان مالیاتی هشدار دادهاند که مزایای واقعی این طرح عمدتاً نصیب شهروندان ثروتمند خواهد شد. یک مشاور ارشد مالیاتی در این زمینه گفته است که خانوادههای کمدرآمد که مالیات اندکی میپردازند یا اصلاً مالیات نمیدهند، از این طرح سود چندانی نخواهند برد و در مقابل، خانوارهای پردرآمد بیشترین منفعت را خواهند داشت.
برای نمونه، کارگرانی که کمترین میزان دستمزد را در سطح ملی دریافت میکنند، تنها حدود ۷۵ زلوتی (۱۷ یورو) در ماه صرفهجویی خواهند داشت و کسانی که درآمدشان زیر حد معافیت مالیاتی است، هیچ تغییری در درآمد خود مشاهده نخواهند کرد؛ چراکه از ابتدا از پرداخت مالیات بر درآمد شخصی (PIT) معاف بودهاند.
