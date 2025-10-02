به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هزینههای جنگ نسلکشی اسرائیل علیه غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به یکی از محوریترین مباحث در داخل و خارج اسرائیل بدل شده است. آمارهای رسمی شکاف بزرگی را در برآورد میزان هزینهها و شیوههای تأمین مالی آن نشان میدهد.
تأمین مالی این جنگ بر ترکیبی از منابع داخلی، کمکهای آمریکا، درآمدهای صنایع نظامی و انتقالات اضطراری استوار است؛ امری که شکنندگی توازن میان نیازهای امنیتی و فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی را بازتاب میدهد.
برآوردهای متناقض از هزینهها
به نوشته روزنامه «کالکالیست»، مقامهای مختلف رژیم اسرائیل ارقام متفاوتی را ارائه دادهاند. «بِتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی اسرائیل هزینهها را ۳۰۰ میلیارد شِکِل (۸۹.۴ میلیارد دلار) اعلام کرده، در حالی که «یاهلی روتنبرگ» حسابرس کل این وزارتخانه، آن را ۱۴۰ میلیارد شِکِل (۴۱.۷ میلیارد دلار) تا پایان ۲۰۲۴ تخمین زده و پیشبینی کرده است که این رقم تا پایان ۲۰۲۵ به ۲۰۰ میلیارد شِکِل (۵۹.۶ میلیارد دلار) برسد. از سوی دیگر، بانک اسرائیل این هزینه را ۲۴۷ میلیارد شِکِل (۷۳.۶ میلیارد دلار) محاسبه کرده است.
این اختلاف ناشی از تفاوت در شیوههای محاسبه است؛ برخی تنها هزینههای مستقیم را لحاظ کردهاند، در حالی که دیگران خسارتهای اقتصادی، هزینه بازسازی و تعهدات دفاعی آینده را نیز در نظر گرفتهاند.
بودجه عمومی و افزایش کسری
بودجه اسرائیل برای سال ۲۰۲۵ حدود ۶۲۰ میلیارد شِکِل (۱۸۴.۸ میلیارد دلار) تعیین شده و کسری آن ۴.۹ درصد برآورد شد، اما به دلیل جنگ، سقف کسری به ۵.۲ درصد افزایش یافت. بخش دفاعی سهمی معادل ۱۱۰ میلیارد شِکِل (۳۲.۸ میلیارد دلار) دارد و علاوه بر آن، ۳۰ میلیارد شِکِل دیگر برای تأمین هزینههای نظامی تصویب شده است.
کارشناسان اقتصادی، از جمله «غاد لیئور» از روزنامه یدیعوت آحرونوت، تأکید دارند که این بودجه باری سنگین بر دوش مردم خواهد گذاشت، زیرا افزایش مالیاتها و کاهش بودجه بخشهایی همچون آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی، در مقابل تزریق میلیاردها شِکِل به ارتش، فشار اقتصادی شدیدی بر جامعه وارد خواهد کرد.
منابع تأمین مالی جنگ
بودجه عمومی و انتقالات داخلی: با جابهجایی بودجه وزارتخانههای غیرنظامی به سود وزارت دفاع و صندوقهای اضطراری.
مالیاتها و استقراض داخلی و خارجی: افزایش مالیات و وامگیری که موجب بالا رفتن بدهی عمومی خواهد شد.
حمایت مستقیم آمریکا: واشنگتن تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۲ میلیارد دلار کمک نظامی ویژه به اسرائیل داده، علاوه بر کمک سالانه ۵ میلیارد دلاری. در سال ۲۰۲۵ نیز قراردادهای چند میلیارد دلاری برای تقویت «گنبد آهنین» و سیستمهای دفاعی بسته شد.
درآمد صنایع نظامی: صادرات تسلیحات اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار رسید.
کمکها و مشارکتهای خصوصی: کمکهای محدود از طرف نهادها یا دولتهای همسو.
چشمانداز ۲۰۲۵-۲۰۲۶؛ بحران در راه
کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند که اگر روند هزینهها به همین شکل ادامه یابد، اسرائیل در سال ۲۰۲۶ با بحران کسری بودجه، افزایش بدهی و کاهش ذخایر ارزی روبهرو خواهد شد. پیشنهاد میشود دولت به شفافیت بیشتر در اعلام هزینهها، تدوین برنامههای اصلاح مالی و سرمایهگذاری در بخشهای غیرنظامی روی آورد تا از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما