زن، امانت الهی

در فرهنگ اسلامی، زن جایگاهی والا و کرامتمند دارد؛ جایگاهی که در عصر جاهلیت عرب، به شدت نادیده گرفته میشد. پیامبر اسلام (ص)، در مقام پیامآور رحمت، نه تنها با رفتار خود بلکه با سخنان روشنگرانهاش، بنیانهای فرهنگی آن دوران را دگرگون ساخت. یکی از برجستهترین جلوههای این تحول، سفارشهای مکرر ایشان درباره احترام، مهربانی و رعایت حقوق زنان است. در حدیثی از کتاب مستدرک الوسائل، پیامبر (ص) با لحنی آمیخته به هشدار و محبت، مردان را مخاطب قرار داده و میفرماید: «جبرئیل آنقدر درباره زنان به من سفارش کرد که گمان بردم نباید هیچگاه به آنان حتی "افّ" گفت.»
این سفارشها، صرفاً توصیههای اخلاقی نیستند، بلکه بیانگر یک نظام ارزشی عمیقاند که زن را نه به عنوان یک تابع، بلکه به عنوان امانتی الهی معرفی میکند. تعبیر «امانت الهی» بار معنایی سنگینی دارد؛ یعنی زن در نگاه اسلام، موجودی است که خداوند او را به مرد سپرده تا با نهایت احترام، محبت و مسئولیتپذیری با او رفتار شود. این نگاه، نقطه مقابل فرهنگهایی است که زن را ابزار یا ملک شخصی میپندارند.
پیامبر (ص) در ادامه میفرماید: «از خدا بترسید که زنها را اذیت نکنید.»(1) این جمله، نه تنها هشدار به مردان است، بلکه نشاندهنده آن است که آزار زنان، گناهی است که مستقیماً با رابطه انسان با خداوند مرتبط میشود. در واقع، ظلم به زن، ظلم به امانت خداوند است و چنین رفتاری، نشانهای از بیتقوایی و بیعدالتی است.
در بخش دیگری از روایت، پیامبر (ص) تأکید میکند که اگر چیزی به زن خود دادید، آن را پس نگیرید مگر آنکه با رضایت او باشد. این بخش، بهویژه در زمینههای مالی و عاطفی، اهمیت فراوانی دارد. در بسیاری از جوامع، مردان پس از بخشش یا هدیه دادن، در شرایط اختلاف یا جدایی، خواهان بازپسگیری آنها میشوند. اما در نگاه نبوی، چنین رفتاری نهتنها ناپسند، بلکه خلاف اخلاق اسلامی است. رضایت زن، شرط مشروعیت چنین بازپسگیریای است و بدون آن، مرد حق ندارد چیزی را که بخشیده، پس بگیرد.
این حدیث، در کنار سایر آموزههای نبوی، نشان میدهد که اسلام، رابطه زن و مرد را بر پایه محبت، احترام متقابل، و مسئولیتپذیری بنا نهاده است. پیامبر (ص) خود، در زندگی شخصیاش، نمونهای کامل از این رفتار بود؛ از محبت بینظیرش به حضرت خدیجه (س) تا احترام عمیقش به حضرت زهرا (س)، همه نشاندهنده آن است که سخن و عمل ایشان، در هماهنگی کامل با هم بودند.
در نهایت، این سفارشها نه تنها برای مردان مسلمان، بلکه برای همه انسانها، پیامی جهانی دارند: زن را باید با کرامت دید، با محبت رفتار کرد، و با عدالت زیست. این نگاه، نه تنها بنیان خانواده را مستحکم میسازد، بلکه جامعهای انسانیتر، اخلاقیتر و الهیتر بنا مینهد.
پی نوشت:
1- مستدرک الوسائل
