به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا: آیا در روایات برای جانفشانی و ایثار در راه خدا توصیه و تشویق شده است؟
پاسخ:
«ایثار» از بالاترین آموزههای اخلاقی در فرهنگ دینی است؛ فضیلتی که ریشه در ایمان عمیق به خدا، خلوص نیت و عشق به دیگران دارد. این آموزۀ اخلاقی، در سیرۀ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و اهلبیت (علیهم السلام) جایگاهی ویژه دارد؛ ازاینرو توصیه و مورد ستایش قرار گرفته است. در ادامه کوشیده میشود جلوههای مختلف این ارزش الهی در آینه روایات اهلبیت (علیهم السلام) به تصویر کشیده شود.
۱. انواع ایثار
«ایثار» از والاترین ارزشهای اخلاقی در فرهنگ اسلامی است. این فضیلت الهی اقسام گوناگونی دارد که به طور کلی میتوان آن را در دو نوع اصلی تقسیم کرد:
الف) ایثار مالی
ایثار مالی یعنی گذشتن از مال و دارایی خود برای کمک به دیگران، حتی زمانی که خود انسان نیز در تنگدستی به سر میبرد. این نوع ایثار در روایات اهلبیت (علیهم السلام) بسیار تمجید شده است؛
برای نمونه امام باقر یا امام صادق (علیهما السلام) در پاسخ به پرسش ابوبصیر درباره برترین نوع صدقه فرمودند: «جُهْدُ الْمُقِلِّ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَه: صدقه و کوشش کسی که مال اندکی دارد، مگر نشنیدهای که خداوند میفرماید: "و آنها را بر خود مقدم میدارند، هرچند خودشان بسیار نیازمندند» (۱). این روایت نشان میدهد ارزش ایثار مالی، زمانی دوچندان میشود که انسان در وضعیت مالی سختی قرار دارد و با وجود آن، دیگران را بر خود مقدم میدارد.
ب) ایثار جانی
والاترین مرتبۀ ایثار، ایثار جان در راه خدا و برای حفظ دین و ارزشهای الهی است. این نوع ایثار در زندگی اهلبیت (علیهم السلام) بارها تجلی یافته است. از برجستهترین نمونههای این نوع، ایثار امیرالمؤمنین (علیه السلام) در شب هجرت پیامبر (صلی الله علیه و آله) است.
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) بیان شده است امیرالمؤمنین (علیه السلام) با جانفشانی کامل، در بستر پیامبر (صلی الله علیه و آله) خوابید تا جان ایشان را از خطر مشرکان حفظ کند. خداوند نیز او را ستود و فرشتگان خود را مأمور حفاظت از او کرد تا صبحگاه که مشرکان برای قتل او هجوم آوردند، به خواست خدا نتوانستند آسیبی به ایشان برسانند (۲).
۲. فضیلت ایثارگری
در سخنان نورانی اهلبیت (علیه السلام)، ایثار افزون بر اینکه یکی از برجستهترین صفات اخلاقی معرفی میشود، همواره تمجید نیز شده است؛ برای نمونه امیرالمؤمنین (علیه السلام) میفرمایند: «مَنْ آثَرَ عَلَی نَفْسِهِ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْفَضِیلَهِ: کسی که دیگران را بر خود مقدم بدارد، شایستۀ نامیدهشدن به فردی بافضیلت است» (۳).
این امام بزرگوار در حدیثی دیگر میفرماید: «مَنْ آثَرَ عَلَی نَفْسِهِ بَالَغَ فِی الْمُرُوَّه: کسی که ایثار کند، به نهایت جوانمردی رسیده است» (۴). همچنین فرمودند: «الْإِیثَارُ أَحْسَنُ الْإِحْسَانِ وَ أَعْلَی مَرَاتِبِ الْإِیمَان: ایثار، بهترین احسان و بالاترین مرتبۀ ایمان است» (۵). پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز فرموده اند: «الْإِیثَارُ زِینَهُ الزُّهْدِ وَ بَذْلُ الْمَوْجُودِ زِینَهُ الْیَقِین: ایثار، جلوهگاه واقعی زهد و بیتوجهی به دنیاست» (۶).
بنابراین ایثار، بالاترین مرتبۀ مردانگی و بزرگواری و ایمان است و کسی که جان خود را در راه خدا میدهد، به بالاترین مقامهای مردانگی و فضیلت و ایمان دست پیدا کرده است. افزون بر این، در احادیث برای کسی که جانش را در راه خدا نثار میکند نیز اجر، فضیلت و پاداشهایی بیان شده است که در ادامه به گوشهای اشاره میشود.
۳. فضیلت ایثارگران در راه خدا
بیان شد که ایثار نهتنها یکی از برجستهترین فضایل اخلاقی است، بلکه جایگاهی والا در ایمان، اخلاق و بندگی دارد. کسانی که با ایثار جان و آسایش خود در راه خدا جهاد میکنند، از درجهای بالاتر هم برخوردارند.
در روایات اسلامی برای این گروه فضیلتی ویژه و پاداشی عظیم در نظر گرفته شده است؛ به گونهای که هیچیک از اعمال دیگران به پای فداکاری و ایثار آنان نمیرسد. در ادامه چند روایت در شأن ایثارگران راه حق، بیان میشود.
الف) پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «خَیْرُ النَّاسِ رَجُلٌ حَبَسَ نَفْسَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُجَاهِدُ أَعْدَاءَهُ یَلْتَمِسُ الْمَوْتَ أَوِ الْقَتْلَ فِی مَصَافِّهِ: بهترینِ مردمان، مردی است که خود را وقف راه خدا کرده است و با دشمنان او جهاد میکند و خواستار مرگ یا کشتهشدن در میدان کارزار است» (۷).
این حدیث، مجاهدانی که با نیت خالص، جان خود را در طبق اخلاص نهادهاند، برترین افراد معرفی میکند؛ زیرا آنان از همه تعلقات دنیوی گذشتهاند و جان خود را فدای حقیقت کردهاند.
ب) پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «لِلْجَنَّهِ بَابٌ یُقَالُ لَهُ بَابُ الْمُجَاهِدِینَ یَمْضُونَ إِلَیْهِ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُیُوفِهِمْ وَ الْجَمْعُ فِی الْمَوْقِفِ وَ الْمَلَائِکَهُ تُرَحِّبُ بِهِم: بهشت دری به نام در مجاهدان دارد که جهادگران به سوی آن میروند و آن در باز میشود. آنها درحالیکه شمشیرها را بر خود بستهاند، به سمت آن درمیآیند و مردم برای حسابرسی ایستادهاند و فرشتگان به آنان خوشآمد میگویند» (۸).
این روایت نشان میدهد جایگاه ایثارگران راه خدا در آخرت چنان والاست که دروازهای ویژه در بهشت برای ورود آنان گشوده میشود و فرشتگان با احترام و افتخار به استقبالشان میآیند.
ج) امام باقر (علیه السلام) میفرمایند مردی خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمد و عرض کرد: من خواهان و شیفته جهاد هستم. پیامبر فرمود: «پس در راه خدا جهاد کن؛ زیرا اگر کشته شوی، نزد خدا زندهای و روزی میخوری؛ اگر بمیری، پاداشت با خداست؛ و اگر برگشتی، از گناهان پاک گشتهای» (۹). این روایت سه حالت ممکن برای مجاهد راه خدا را بهزیبایی بیان میکند که همگی پرفیضاند:
۱. شهادت که پاداشش حیات ابدی و روزیگرفتن نزد خداست. ۲. مرگ طبیعی که ثوابش دریافت مستقیم اجر از خداست. ۳. بازگشت زنده که مساوی پاکی از گناهان دانسته شده است. بنابراین هر سه حالت، نشان از عظمت مقام ایثارگر و مجاهد در راه خدا دارد.
نتیجه:
با بررسی روایات اهلبیت (علیهم السلام) معلوم شد ایثار بهویژه جانفشانی در راه خدا، نهتنها توصیه، بلکه بهشدت تشویق و تمجید شده است. آموزههای دینی از یکسو ایثار را اوج فضیلت، نشانۀ ایمان و کاملترین شکل جوانمردی معرفی کردهاند؛ از سوی دیگر، کسانی را که در راه خدا از جان خود میگذرند، در آخرت پاداشی ویژه دارند و حتی فرشتگان به استقبالشان میآیند. این مجموعه روایات نشان میدهد فرهنگ اسلامی، جانفشانی در مسیر حق و ارزشهای الهی را وظیفهای مقدس میداند و برای آن، جایگاهی بلند در دنیا و آخرت قائل است.
پینوشتها:
