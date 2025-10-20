چرایی تفاوت آهنگ آخر برخی آیات سوره مریم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا: چرا آیات ۳۴ تا ۴۰ سوره مریم آهنگ آخرشان با آیات قبل و بعدشان فرق دارد؟ آیا نزول متفاوتی دارد؟ آیا کسی دست برده و بین آیات سوره مریم این چند آیه را اضافه کرده است؟ اگر آهنگ آیات بعد برنمیگشت به آهنگ قبل، طبیعی بود، ولی اینکه مجدداً تکرار شده به ذهن میرسد که این چند آیه را بین آیات، جا دادهاند.
سوره مریم ۹۸ آیه با چهار حرف فاصله متفاوت صاد، الف، میم و نون دارد. حروف فاصله آیات این سوره بر این پایه است: ۱. حرف صاد در آیه اول؛ ۲. حرف الف در آیه دوم؛ ۳. حرف میم در آیههای ۳۶ و ۳۷؛ ۴. حرف نون در غیر از آیات بالا. از آیه سوم تا ۳۳ و همچنین از ۴۱ تا پایان سوره، نون تنوین نصب (ـاً) و آیههای ۳۴، ۳۵، ۳۸ تا ۴۰ حرف نون؛ البته فاصله آیات مختوم به نون تنوین منصوب در حالت وقف، تبدیل به الف میشوند.
فاصله در قرآن
«فاصله» اسم فاعل از ریشه «فصل» به معنای چیزی است که با جدا کردن دو قسمت از یکدیگر باعث تمیز و آشکار شدن آنها از هم میشود. در اصطلاح قرآنی تعاریف متعددی برای فاصله بیان شده است. برخی آن را حروف همگون پایان آیات میدانند؛ برخی دیگر آن را به آخر آیه تعریف کردهاند، بدون اینکه مشخص کنند منظور حرف، واژه یا جمله آخر آیه است.
زرکشی و سیوطی فاصله را به کلمه آخر آیه تعریف کردهاند که مانند قافیه در شعر یا سجع در نثر، آهنگ خاصی به آیات میبخشد. فاصله بر سه گونه است: ۱. حرف فاصله، ۲. کلمه فاصله و ۳. جمله فاصله؛ مثلاً در آیه بیستم سوره بقره که با جمله ﴿إِنَّ اَللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ﴾ پایان یافته، «راء» حرف فاصله، «قدیر» کلمه فاصله و ﴿إِنَّ اَللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ﴾ جمله فاصله است. (۱)
اقسام سورهها از جهت فاصله
یازده سوره قرآن یک حرف فاصله، شانزده سوره قرآن دو حرف فاصله، بیستوپنج سوره سه حرف فاصله و ده سوره، چهار حرف فاصله دارند. سورههایی مانند نساء با هجده حرف، کهف با شانزده حرف و حج با یازده حرف بیشترین تعداد حروف فاصله را به خود اختصاص دادهاند. نکته قابلتوجه ایناست که در بسیاری از سورههای طولانی پس از چند فاصله متوالی مشابه، حرف فاصله تغییر یافته و تنوع پیدا میکند.
هرکدام از این تغییرات در فواصل، یک «مقطع» نامیده میشود. بررسی تغییر فواصل در یک سوره نشان میدهد که این کار در راستای اهدافی همچون پرهیز از یکنواختی، افزایش جذابیت، رفع خستگی قاری و شنونده و ایجاد نشاط در آنها یا جلبتوجه و عنایت بیشتر به آیات دارای حرف فاصله متفاوت است. (۲)
چرایی تغییر فواصل آیات ۳۴ تا ۴۰ سوره مریم
در مقام بررسی چرایی تغییر فاصله آیات ۳۴ تا ۴۰ سوره مریم چند احتمال قابل طرح است. در ادامه این احتمالات مطرح و هرکدام بررسی و نقد میشوند:
۱. تحریف به زیاده: این عبارات اصلاً قرآن نیستند و برخی بعداً این آیات را به این سوره اضافه کردهاند:
این احتمال بههیچوجه پذیرفتنی نیست؛ چراکه اولاً مضمون این آیات در سایر آیات قرآن نیز به گونههای دیگری آمده و نیازی به اضافهکردن آن به قرآن نبود؛ بهویژهکه محتوای آن بهگونهای نیست که بگوییم افرادی به دنبال این بودند که نظر خاص خود را وارد قرآن کنند.
ثانیاً قرآن از زمان نزول تا به امروز همیشه در مرئیومنظر مسلمانان بوده و هیچگاه نقل آن در اختیار فرد یا افراد خاصی نبوده که بتوانند چیزی را از قرآن کم یا به آن اضافه کنند و کسی متوجه نشود و اعتراض نکند. اگر چنین کاری انجام شده بود، قطعاً مسلمانان متوجه میشدند و اعتراض میکردند و خبر اعتراضشان به ما میرسید و از آنجایی که خبری در این رابطه به ما نرسیده، پس چنین اتفاقی رخ نداده است.
بهاحتمالقوی، این تغییر برای جلب بیشتر توجه مخاطب بر موضوع نقد تثلیث و الوهیت حضرت عیسی انجام شده است.
برفرض، فرد یا گروهی در برخی مصاحف قرآن دست میبردند و این آیات را به آنها اضافه میکردند؛ اما با قرآن موجود در ذهن هزاران مسلمان حافظ قرآن و همچنین مصاحف فراوانی که در مساجد و خانههای مسلمانان بود، چه میخواستند بکنند!؟ بررسی مصاحف از گذشته تاکنون نشان میدهد که آنها همگی آیات ۳۴ تا ۴۰ سوره مریم را دارند و اگر این بخش توسط فرد یا گروهی اضافه شده بود، باید امروزه مصاحفی را میداشتیم که این بخش را ندارند. (۳)
۲. نزول جداگانه: این آیات مستقل از سوره مریم نازل شدهاند:
این احتمال، بهخودیخود ممکن و محتمل است؛ چراکه ترتیب نزول آیات لزوماً همان ترتیب فعلی آنها در مصحف نیست؛ اما مشکل این احتمال نیز این است که آیاتی که در یک سوره پشتسرهم قرار گرفتهاند، اصل این است که پشتسرهم نیز نازل شدهاند و اینکه آیه یا آیاتی جداگانه نازل شده و بعداً به سوره اضافه شده باشند، خلاف اصل و نیازمند دلیل است (۴) و درباره آیات موردنظر دلیل خاصی دیده نشد؛ بنابراین، این احتمال منتفی است.
احتمال دوم خودش دو زیرشاخه دارد:
۱.۲. بعداً به دستور پیامبر صلیاللهعلیهوآله در اینجا قرار گرفتهاند:
برفرض پذیرش نزول جداگانه آیات موردنظر، این احتمال کاملاً درست و بلکه تنها احتمال درست است. اعتقاد رایج در میان مسلمانان این است که ترتیب آیات سورهها «توقیفی» و به دستور مستقیم خداوند و از طریق پیامبر تعیین شده است. (۵)
۲.۲. بعداً پس از پیامبر و توسط صحابه در اینجا قرار گرفتهاند:
برفرض نزول جداگانه آیات موردنظر این احتمال ضعیف است؛ چراکه هرچند صحابه در جمعآوری و توحید مصاحف نقش داشتند، اما اکثر قریب بهاتفاق علمای مسلمان معتقدند که ترتیب آیات سورهها، پیش از رحلت پیامبر مشخص شده بود. کار صحابه بیشتر حذف اضافات تفسیری و توحید مصاحف بود؛ نه تغییر در ساختار داخلی سورهها. (۶)
۳. این آیات در همین سیاق نازل شدهاند و برای ایجاد تنوع یا جلب بیشتر توجه مخاطب فاصلهشان تغییر کرده است:
این احتمال، قویترین احتمال و ازنظر بلاغی کاملاً پذیرفته است. تغییر در فواصل آیات، شیوهای هنری و بلاغی است که برای اهداف مختلفی بهکار میرود. با توجه به اینکه آیات ۳۴ تا ۴۰ سوره مریم، به موضوع حساس ردّ الوهیت حضرت عیسی علیهالسلام پرداخته، تغییر فواصل میتواند برای ایجاد یک ریتم متفاوت و درعینحال کوبنده، در راستای جلبتوجه بیشتر به این بخش حساس باشد.
نتیجه:
تغییر فواصل آیات سورههای قرآن کاملاً طبیعی و معمولاً با هدف ایجاد تنوع یا جلب بیشتر توجه مخاطب انجام میشود. درباره چرایی تفاوت فواصل آیات ۳۴ تا ۴۰ سوره مریم احتمال «تحریف به زیاده» با توجه به تواتر قرآن و وجود این آیات در همه مصاحف کاملاً مردود و اصلاً امکان وقوعی نداشته است.
«نزول جداگانه» این آیات و قرارگرفتن آنها در جای کنونی به دستور پیامبر ممکن، اما نیازمند دلیل خاص است و برای آیات موردنظر چنین دلیلی نداریم. قویترین احتمال این است که این تغییر با هدف ایجاد ریتم متفاوت و کوبنده، برای تأکید بر موضوع حساس تثلیث و نقد الوهیت حضرت عیسی علیهالسلام و جلب توجه بیشتر مخاطب، صورت گرفته است.
پینوشتها:
۱. آخوندی، علیاصغر و محمدرضا ربیعی، ﺑﺮرسی ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری ﻓﻮاﺻﻞ ﻗﺮآنی، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ، ﺳﺎل ۱۳، ش ۲، ۱۳۹۹ ش، ﺻﺺ ۵۳-۸۰، ص ۵۵ و ۵۶.
۲. آخوندی، علیاصغر و محمدرضا ربیعی، ﺑﺮرسی ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری ﻓﻮاﺻﻞ ﻗﺮآنی، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ، ﺳﺎل ۱۳، ش ۲، ۱۳۹۹ ش، ﺻﺺ ۵۳-۸۰، ص ۶۱-۶۵.
۳. ر. ک: غلامرضایی، هادی و کاووس روحی برندق، «تحلیل تاریخی دیدگاهها درباره نقش حجاجبنیوسف ثقفی در تثبیت متن نهایی قرآن»، مجله مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، دوره ۲۸، ش ۷۲، آذر ۱۴۰۱ ش، صص ۱۳۵-۱۰۷.
۴. ر. ک: شریعتی، مینا و محمد شعبان پور، «نظریه پیوستگی یا گسستگی نزول سورههای قرآن کریم»، علوم قرآن و حدیث، ش ۹۹، ۱۳۹۶ ش، صص ۱۲۱-۱۴۰.
۵. ۱. سیوطی، عبدالرحمن، الإتقان فی علوم القرآن، محقق: فواز احمد زمرلی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۲۱ ق، ج ۱، ص ۲۱۴ و ۲۲۰؛ معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه التمهید، ۱۳۸۸ ش، ج ۱، ص ۲۸۰ و ۲۸۵.
۶. ر. ک: غلامرضایی، هادی و دیگران، مقاله «تحلیل کمّی و کیفی اختلاف مسلمانان در قرائت قرآن پیش از توحید مصاحف»، مجله مطالعات قرآن و حدیث، دوره ۱۶، ش ۲، ۱۴۰۲ ش، ص ۱۳۹-۱۷۶.
