موضع آیت‌الله سیستانی درباره مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق

۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۴
دفتر آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق، تأکید کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه بر اساس تشخیص و باور شهروندان و با در نظر گرفتن مصلحت کشور صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی در پاسخ به پرسشی درباره موضع ایشان نسبت به مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق، اعلام کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه بر اساس باور و تشخیص شهروندان است.

در این پاسخ آمده است: «چنانچه شهروند مصلحت عراق را در مشارکت بداند، در انتخابات و برای انتخاب نامزد صالح و امین شرکت کند.»

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که فضای سیاسی عراق در آستانه انتخابات پارلمانی، شاهد تحولات و رایزنی‌های گسترده‌ای است و نقش مرجعیت در هدایت افکار عمومی همواره مورد توجه بوده است.

