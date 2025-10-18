به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیتالله العظمی سید علی سیستانی در پاسخ به پرسشی درباره موضع ایشان نسبت به مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق، اعلام کرد: تصمیمگیری در این زمینه بر اساس باور و تشخیص شهروندان است.
در این پاسخ آمده است: «چنانچه شهروند مصلحت عراق را در مشارکت بداند، در انتخابات و برای انتخاب نامزد صالح و امین شرکت کند.»
این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که فضای سیاسی عراق در آستانه انتخابات پارلمانی، شاهد تحولات و رایزنیهای گستردهای است و نقش مرجعیت در هدایت افکار عمومی همواره مورد توجه بوده است.
