واکنش کاربران عراقی به اتهام »سرقت حوله« توسط دیپلمات این کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ماجرای «سرقت حوله» از یکی از هتل‌های معروف پایتخت اردن، پس از انتشار اسناد رسمی و اتهام به یک دیپلمات زن عراقی، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی عراق به‌دنبال داشته است.

وزارت امور خارجه عراق روز یکشنبه اعلام کرد که در حال بررسی موضوع افشای اسناد رسمی از یکی از نمایندگی‌های دیپلماتیک خود است؛ موضوعی که به‌طور غیرمستقیم به «حادثه حوله» اشاره دارد. این وزارتخانه تأکید کرد که با «شفافیت و حرفه‌ای‌گری» با موضوع برخورد خواهد کرد و پس از پایان تحقیقات، نتایج را اعلام و اقدامات قانونی لازم را اتخاذ خواهد کرد.

این واکنش پس از آن صورت گرفت که زینب الساعدی مشاور وزارت خارجه عراق، نامه‌ای رسمی از «عمر البرزنجی» سفیر عراق در اردن را منتشر کرد که در آن به حادثه سرقت حوله از هتلی در عمان اشاره شده بود. الساعدی در مصاحبه‌هایی خواستار دخالت فوری وزارت خارجه و نخست‌وزیر عراق در این پرونده شد.

او همچنین اعلام کرد که پس از متهم شدن به سرقت حوله حمام در زمان اقامتش در هتل، گزارشی رسمی به وزارت خارجه ارائه داده و خواستار آغاز تحقیقات شده است.

در واکنش به این ماجرا، محمد بلاسم یکی از بزرگان عشیره «السواعد» در عراق، از زینب الساعدی دفاع کرد و گفت: «او نماینده عشیره نیست بلکه نماینده کشوری با تمدن و تاریخ چون عراق است.»

این پرونده در روزهای اخیر در فضای مجازی عراق به موضوعی داغ تبدیل شده و کاربران به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ گروهی که این رفتار را «توهین‌آمیز» دانسته‌اند و گروهی دیگر که از بی‌گناهی مشاور دیپلماتیک دفاع کرده‌اند.

این ماجرا بار دیگر توجه افکار عمومی را به رفتار و مسئولیت‌پذیری نمایندگان دیپلماتیک در خارج از کشور جلب کرده و بحث‌هایی درباره اعتبار نهادهای رسمی عراق به‌راه انداخته است.

.............................

پایان پیام/ 167