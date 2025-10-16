به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع اهل‌بیت(ع) عراق با صدور بیانیه‌ای خطاب به ملت عراق بر اهمیت مشارکت آگاهانه و مسئولانه در انتخابات آتی این کشور تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است که انتخابات تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه یک رویداد سیاسی سرنوشت‌ساز است که می‌تواند بر آینده کشور، امنیت و ثبات آن تأثیرگذار باشد.

مجمع اهل‌بیت(ع) عراق از مردم این کشور خواست با حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی، از هویت ملی و وحدت کشور محافظت کرده و راه را بر سوءاستفاده فرصت‌طلبان ببندند.

بیانیه با اشاره به اینکه رأی ندادن به معنای واگذاری میدان به ظالمان و فاسدان است، تأکید می‌کند: ملت عراق در برابر خدا، تاریخ و وجدان خود مسئول هستند تا با مشارکت فعال در انتخابات، گامی در مسیر اصلاح و ساخت آینده‌ای بهتر بردارند.

مجمع اهل‌بیت(ع) عراق در پایان مردم این کشور را به محورهای مختلف از جمله مشارکت گسترده و آگاهانه در انتخابات آینده، انتخاب نامزدهای شایسته که در خدمت عراق و مردم آن باشند، دوری از جریان‌های فساد و انحراف، پایبندی به ارزش‌های اسلامی و هویت عراقی و حمایت از نیروهای مخلص و مدافع عراق فراخواند.

در بخش پایانی بیانیه آمده است: آگاهی تنها با گفتار کامل نمی‌شود بلکه با اقدام مسئولانه معنا می‌یابد. امروز عراق به همه فرزندان وفادارش نیاز دارد تا از طریق مشارکت در انتخابات، آینده‌ای باثبات، آزاد و مقاوم بسازند.

