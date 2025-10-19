به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق آنچه که در برخی رسانه‌های عربی و صفحات سعودی منتشر شده است، تماشاگر عربستانی که پس از صعود تیم ملی کشورش به جام جهانی ۲۰۲۶ با به‌کار بردن عبارت «کَسَرنا باب کربلا» (درِ کربلا را شکستیم!) خشم گسترده‌ای در میان مردم عراق و حتی برخی از شهروندان عربستان برانگیخته بود، توسط پلیس سعودی بازداشت شد.

این اظهارات توهین‌آمیز به شهر مقدس کربلا از سوی افکار عمومی در دو کشور به‌شدت محکوم شد و واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به دنبال داشت.

منابع خبری در عربستان و عراق گزارش داده‌اند که فرد یادشده مهاجری هندی بوده و پلیس عربستان به سرعت برای برخورد با او اقدام کرده است. برخی از رسانه‌ها نیز از احتمال محکومیت این فرد به سه سال زندان خبر داده‌اند، با این حال تاکنون مقامات رسمی سعودی درباره جزئیات بازداشت و مجازات احتمالی او موضع‌گیری نکرده‌اند.

.

..................

پایان پیام