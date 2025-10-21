الجبوری: آمریکا ۱۱ هزار داعشی را در سوریه برای حمله به عراق نگه داشته است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ثائر الجبوری عضو مجلس نمایندگان عراق از چارچوب هماهنگی، در اظهاراتی جنجالی گفت: ایالات متحده آمریکا ۱۱ هزار عضو گروه تروریستی داعش را در خاک سوریه نگه داشته تا در آینده از آنان علیه عراق استفاده کند.

الجبوری در گفت‌وگو با خبرگزاری "المعلومة" اظهار داشت: «آمریکا تمایلی به وجود نیروی حشد الشعبی قدرتمند و منظم در عراق ندارد و از طرق مختلف تلاش کرده تا قانون حشد الشعبی را با مانع مواجه کند، زیرا این نیرو توانسته در برابر تروریسم ایستادگی کند.»

وی افزود: «آمریکا و متحد صهیونیستی‌اش ۱۱ هزار داعشی از نیروهای وابسته به خود را در سوریه نگه داشته‌اند؛ این افراد از کشورهای مختلف جهان گرد هم آمده‌اند تا در کنار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گیرند.»

الجبوری همچنین ادعا کرد که «آمریکا از طریق این عناصر داعشی در سوریه، در پی نابودی عراق و بی‌حرمتی به خاک آن است و با تضعیف حشد الشعبی، قصد دارد اهداف و نقشه‌های خود را در قبال عراق عملی کند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن بارها تأکید کرده حضور نظامی‌اش در سوریه با هدف مبارزه با بقایای داعش و حمایت از ثبات منطقه‌ای صورت می‌گیرد. با این حال، برخی جریان‌های سیاسی در عراق نسبت به اهداف واقعی آمریکا در منطقه ابراز تردید کرده‌اند.

...............................

پایان پیام/ 167